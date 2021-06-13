大涌橋路車禍｜十日兩嚴重車禍1死30傷　議員倡設衝燈偵速攝影機

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-13 21:37

沙田大涌橋路今日（13日）下午3時許再次發生奪命交通意外，是繼本月4日校巴失控鏟落單車徑，短短十日內第2宗嚴重交通意外，2宗意外至少釀成1人死亡超過30人受傷。翻查資料，大涌橋路不同路段的十字路口不時發生車禍。沙田區議員容溟舟及程張迎認為除了應檢討駕駛人士的駕駛態度外，亦指大涌橋路行車速度可達每小時50至70公里，如果「對頭撞」時後果嚴重，認為有必要安裝偵速攝影機及衝紅燈攝影機。

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區議員關注現場路況 望展開特別會議商改善方案

沙田區議員及交通及運輸委員會主席容溟舟表示，一直檢視該地段的交通改善空間，包括道路設計及安全等。容指他早在本月4日的校巴失控鏟落單車徑事故時已聯絡不同署方希望進行特別會議，改善情況，他指警方及運輸署都反應正面，惟民政署一直未有回覆，認為民政署並沒有「急市民所急」。

沙田區議員容溟舟（左）指警方及運輸署都反應正面，惟民政署一直未有回覆，認為民政署並沒有「急市民所急」。（余睿菁攝）

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曾增設防撞欄及檢討「孭仔燈」的位置

沙田區議會在過去有一直有檢討沙田大涌橋路的交通安全，包括增設及加固防撞欄，亦有向運輸署反映及檢討「孭仔燈」的位置。但即使在改善工程完成後，該地段依然不時發生嚴重意外。容續指政府在道路基建的籌劃上十分落後，大涌橋路的車流量十分高，平日也十分繁忙，因為該地段是馬鞍山，小瀝源及第一城至市中心的必經之路，他認為大涌橋路缺乏支路及繞道將部份車輛帶離大路，若可以減輕大路車輛流量，會有助減少交通意外。

程張迎：道路設計標準 應檢討駕駛態度

沙田區議員及交通及運輸委員會委員程張迎形容該段路面的道路設計及燈號標準，已有足夠及清晰指引予駕駛者，「我個人認為個道路指引完全冇問題」，程認為是部份駕駛者的駕駛態度有問題，不依從交通規則肇禍，「唔好下下有交通意外就賴條路，睇錯燈。」他認為可以在路口增設監控車輛的鏡頭，例如偵速攝影機及衝紅燈攝影機，可提高駕駛者的警覺性。程又指，沙田部份地段十分值得安裝監控鏡頭，包括沙田第一城及翠榕橋交界，源和路及火炭路交界。

翻查資料，在過去10年大涌橋路發生至少30宗涉及傷亡交通意外，造成至少3死逾150人受傷，當中意外地點主要集中於3個交界位置，包括沙田路交界、沙田圍路交界、及獅子山隧道公路交界，當中沙田圍路曾發生至少14宗意外，其餘兩交點則分別發生最少5宗意外。

近年大涌橋路較嚴重意外：

2021年6月4日

一輛校巴駛至大涌橋路近富豪花園對開時，懷疑司機未有遵從右轉路面標誌並向前直行，與另一輛私家車相撞後，失控衝落單車徑，造成24人傷，包括逾20名學童。

2019年4月22日

一輛24座村巴沿大涌橋路往沙田方向行駛，駛至富豪花園對開時，與一輛正前往沙田路方向的士攔腰相撞。的士上一名40歲男乘客昏迷，送院搶救後證實不治，58歲的士司機輕傷。

2019年3月31日

一輛市區的士與一部小巴大涌橋路與沙田鄉事會路交界相撞，小巴直鏟上交通燈柱，車頭嚴重損毀。3男6女受傷，包括的士司機及小巴司機，眾人輕傷。

2018年5月29日

一輛65A小巴在大涌橋路富豪花園對開與一輛貨Van相撞，小巴翻側，最少14名乘客受傷，多人被困，有女學生頭破血流送院。