屯門巿廣場命案｜事發單位大門鎖上鐵鏈　鄰居指涉事夫婦沉默寡言

撰文： 鄧詠中 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-15 12:02

屯門市廣場倫常命案，六旬退休女助理稅務主任昨（14日）於睡夢中遭割喉，同樣已退休的丈夫疑畏罪墮樓亡，警方將案件列作自殺及謀殺案調查。記者今日到事發單位視察，大門已被鎖上鐵鏈。外籍鄰居對悲劇感到驚訝，指夫婦二人沉默寡言，平日出入沒有向人打招呼，難以得知他們想法。

+ 3 + 3 + 3

已退休男死者梁俊威，66歲；60歲女死者符秋霞為退休助理稅務主任。梁男昨日凌晨被發現在屯門市廣場第4座高處墮樓身亡，警方到場調查，在其寓所揭發其六旬妻子於睡夢中遭割喉，救護員把她送往屯門醫院搶救，最終不治。警方經調查後，相信男事主趁妻子睡覺時斬殺她後畏罪墮樓，仍在調查其行兇動機。

記者今日到事發單位視察，大門已被鎖上鐵鏈。外籍鄰居對悲劇感到驚訝，指夫婦二人沉默寡言，平日出入沒有向人打招呼，難以得知他們想法。昨凌晨3時他仍未睡，但沒有聽到巨響，直至昨日下樓見到屍體，他對事件深感驚訝，因為起初得悉有人跳樓，想不到是謀殺及自殺案。他對上一次見男死者，為事發前一日中午梁疑剛掉垃圾，獨自回家，當時梁男似乎有點哀傷。

警方昨日在記者招待會上表示兩名死者結婚40年關係恩愛，外籍鄰居指未見二人手拖手，惟平日甚少碰到兩人，僅會在走廊撞到。昨日亦沒見到死者家屬到單位，只見警員到場調查。

事發於昨（15日）凌晨約3時40分，警方接獲一名途人報案，指一名男子倒臥屯順街一號平台，懷疑他從高處墮下。警員趕赴現場，發現該名66歲男子身體多處受傷，他在現場被證實死亡。人員其後發現其60歲妻子倒臥在屯順街一號一單位內，她頸部受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，於上午5時25分被證實死亡。

初步調查顯示，該名66歲男子於單位內襲擊其妻子後，從該單位墮下。警方在單位內檢獲一把刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排驗屍，以確定兩人死因。屯門警區重案組正調查案件。