大涌橋路車禍｜嚴重車禍頻生　沙田區議會下周二討論大涌橋路交通

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-06-16 16:09

沙田大涌橋路周日（13日）一死七傷小巴奪命車禍，是繼本月4日校巴失控鏟落單車徑，短短十日內大涌橋路第2宗嚴重交通意外，2宗意外至少釀成1人死亡超過30人受傷。有見及此，區議員聯絡警方、運輸署及民政署開會討論大涌橋路交通情況。沙田民政事務處今（16日）回覆《香港01》指將在邀請了相關部門出席6月22日的交通及運輸委員會會議，商討有關事宜。

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沙田民政事務處今（16日）回覆《香港01》指，沙田區議會秘書處（秘書處）分別於本年6月4日和8日收到交通及運輸委員會（交運會）主席的函件，就大涌橋路的交通事宜要求討論及提出提問。秘書處隨即將提問轉交予相關部門答覆和跟進，並於上周獲交運會主席的同意後，邀請了相關部門出席6月22日的交運會會議，商討有關事宜。

沙田民政事務處會繼續與運輸署保持聯繫，按需要提供支援。秘書處亦會提供適切的秘書支援服務。

▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼

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事發於周日（13日）下午2時54分，一輛白色私家車沿沙田圍路中線往新城市廣場方向行駛，駛至大涌橋路交界時，俗稱「孭仔燈」的左轉箭嘴燈轉綠，而紅綠燈仍為紅燈。當時先有一輪黑色私家車衝燈直駛，尾隨的白色私家車亦跟隨前車一同衝燈，惟在十字路口白色私家車卻攔腰撞向一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的綠色專線小巴右車身，導致其向左翻側，並滑行約10米。

57歲小巴男司機張志輝頭部重創身亡，其餘6名小巴乘客及私家車女司機受傷送院。33歲姓池女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，至今早她已獲准保釋候查，須於７月中旬向警方報到。

事發時，有一輛黑色私家車先衝燈直駛，涉事29歲姓王女司機昨日主動聯絡警方協助調查，其後涉嫌危險駕駛被捕，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

（香港01製圖）

近年大涌橋路較嚴重意外：

2021年6月4日

一輛校巴駛至大涌橋路近富豪花園對開時，懷疑司機未有遵從右轉路面標誌並向前直行，與另一輛私家車相撞後，失控衝落單車徑，造成24人傷，包括逾20名學童。

2019年4月22日

一輛24座村巴沿大涌橋路往沙田方向行駛，駛至富豪花園對開時，與一輛正前往沙田路方向的士攔腰相撞。的士上一名40歲男乘客昏迷，送院搶救後證實不治，58歲的士司機輕傷。

2019年3月31日

一輛市區的士與一部小巴大涌橋路與沙田鄉事會路交界相撞，小巴直鏟上交通燈柱，車頭嚴重損毀。3男6女受傷，包括的士司機及小巴司機，眾人輕傷。

2018年5月29日

一輛65A小巴在大涌橋路富豪花園對開與一輛貨Van相撞，小巴翻側，最少14名乘客受傷，多人被困，有女學生頭破血流送院。