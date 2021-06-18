搜壹傳媒｜被捕5高層3人獲保釋　陳沛敏：對兩同事被起訴感難過

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-18 23:28

警方國安處昨（17日）清晨拘捕壹傳媒5名高層，涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並大舉封鎖《蘋果日報》大樓搜查。其中被捕的壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光，今（18日）早被落案檢控，明早於西九龍裁判法院提堂。 其餘被捕3人包括壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉，今日晚上10時許相繼獲准保釋，其中陳沛敏於離開警署時表示，對於兩同事張劍虹及羅偉光被起訴感到難過，希望他們可以獲得保釋。

陳沛敏離開將軍澳警署時表示，對兩同事張劍虹及羅偉光被起訴而未能獲保釋感到難過。（陳浩然攝）

陳沛敏、周達權、張志偉昨日被捕後，分別被帶往將軍澳警署、西區警署及黃大仙警署扣查。至今晚10時許，張志偉先由妻子陪同下，步出警署並登上私家車離開；另外周達權亦於離開警署後登上的士離開，兩人沒有回應記者提問。

陳沛敏則於丈夫陪同下離開將軍澳警署，她步出警署時表示對於兩同事張劍虹及羅偉光被起訴而未能獲保釋感到難過，希望他們盡早獲保釋。陳沛敏又指得知於被扣押期間，《蘋果日報》同事以專業緊守崗位繼續採訪及報導，對此感到自豪及感動「盡量做啦我哋」。她表示警方收取保釋金及扣留其旅行證件，其餘案件細節不便透露，又指自己明日會到法庭支持張劍虹及羅偉光。