搜壹傳媒｜壹工會譴責警方嚴重侵犯新聞自由　指同事會繼續報道

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-17 14:00

警方繼去年8月大舉搜查蘋果日報大樓後，今日數百警員（17日）第二度封鎖蘋果日報大樓進行搜查，更引用國安法發出法庭手令，搜查新聞材料，另外行動中有5名蘋果日報高層被捕。根據《蘋果日報》報道，警方進入大樓後，要求在場記者及清潔工離開工作崗位，有警員翻查記者桌上的文件、及打開記者電腦搜查資料等。 壹傳媒工會發聲明指，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力，對法庭的決定表示遺憾，認為手令影響公眾對傳媒的信心，令公眾不敢再接受記者採訪或提供新聞材料予記者跟進調查，嚴重削弱傳媒作為第四權的監察角色。

工會於聲明中表示對警方的拘捕行動表示憤怒。

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工會於聲明中表示對警方的拘捕行動表示憤怒，認為警權在《國安法》下膨脹，警方只需單方面聲稱過往報道涉違法，便可「將編採人員視為罪犯、將新聞工作視為犯罪行為、將新聞室當作犯罪現場」，此舉是警方藉《國安法》之名，嚴重侵犯新聞自由。

工會稱，警方於一年內兩次大規模搜查蘋果大樓，今次更阻止員工返回崗位工作，又禁止拍攝搜查的情況，只准許同事停留在5樓飯堂及蘋果大樓以外地方，批評警方做法妨礙記者採訪及影響公眾知情權，工會促警方盡快完成搜查離開大樓，勿再干擾報館運作。工會又指，現時情況雖然惡劣，但所有同事仍會繼續報道，盡力維持報紙如常出版。

警方國安處高級警司李桂華見記者稱，今早6時起，國安處聯同刑事部、機動部隊約500多人於多區進行拘捕行動，主要是針對蘋果日報早前串謀其他人，要求外國一些機構、機關、個別人士對特區政府、中華人民共和國進行制裁，基於上述情況，警方拘捕了4男1女，年齡介乎47至63歲，罪名為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，被捕人士與蘋果日報有關、或網上業務的董事。據了解，被捕人包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

另外，警方根據國安法第43（1）條及實施細則附表一發出的法庭手令，該手令的特色是容許警方搜查包括新聞材料的權力，保安局長根據國安法第43條及實施細則附表三作出凍結令，分別凍結了3間公司的資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD LIMITED，共凍結1,800萬元。