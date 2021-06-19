阮民安被捕｜Tommy被捕前直播曾飲酒　今發文稱：無光顧、無消費

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-19 15:56

警方今日（19日）凌晨搗破尖沙咀一間無牌酒吧，拘捕9男女，當中包括E-Kids成員阮民安（Tommy）。昨晚約9時許，阮民安曾在個人Facebook專頁直播，分享加拿大及英國的移民資訊，而直播期間阮民安曾經飲酒，惟無法確定其身處位置。今日（19日）下午3時許，阮民安於Facebook專頁帖文指，他因違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》遭發告票，他稱昨晚在上址進行直播屬工作性質，未有光顧及消費。

今午３時許，阮民安於Facebook專頁帖文指，他稱因違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》遭警方發出告票，並上傳手持告票的個人照。他在帖文指：「全世界都知我琴晚開咗個Facebook Live，我只係上去做嘢，無光顧，無消費，嗰枝酒就係我Live入面嘅配套，間野有冇牌，關我X事!」

資料顯示，現年41歲的阮民安（Tommy）為本港男歌手，他為前男子組合E-kids的成員，他與妻子育有兩名兒子。過去阮民安曾在反修例示威現場出現，並支持反修例運動，曾經發文批評其任職警察的親人、立法會議員何君堯。而阮民安以往亦有不少負面新聞。翻查資料，阮民安於2006年曾在英皇道太古坊醉酒駕駛，被罰款5,000元及停牌1年。其後他因在澳門賭錢而欠債。

阮民安資料圖片：