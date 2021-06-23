《蘋果》休班小編感不捨　趕返公司見證最後一夜

撰文： 朱雅霜 陳傲淇 余睿菁 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-23 23:48

《蘋果日報》管理層今日（23日）根據壹傳媒集團董事局的公布，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作。不少員工本周已陸續離職，但今晚仍有員工乘搭接駁巴士返回蘋果大樓，其中更有原本休班的小編趕回公司，見證最後一晚，雖然對《蘋果日報》結業早有心理準備，但仍感到不捨。

《蘋果日報》管理層今日（23日）根據壹傳媒集團董事局的公布，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作。（李澤彤攝）

休班小編趕返公司見證最後一夜

將軍澳調景嶺站交通交匯處，晚上8時，仍有10多名《蘋果日報》員工排隊等候接駁巴士回公司。張先生表示，自己於《蘋果日報》任職網上社交媒體小編4年，是自己首份的全職工作，但近日公司人手不足，不時幫手頂更，今天本休班，但晚上趕回公司見證最後一晚。對於公司正式結業，一早有心理準備，認為只是時間問題，但到今天來臨，仍感到不捨。

張先生說，近年經歷時局變遷，自己最深刻的經歷為2019年反修例運動期間，需要工作至通宵達旦，眼見示威者被捕，市民被暴力對待，令他倍感情緒壓力大。但另一方面，對於自己發布的帖文被廣泛分享、讚好，開心獲得認同。他形容近半年，同事氣氛比之前團結，公司像一個大家庭。作為傳媒工作者，他希望各位媒體的同行，在不同崗位上各自努力。

任職《蘋果日報》靜態即時新聞組員工鄧小姐原本被安排在家工作，晚上特意回公司收拾個人物品。對於公司宣布網站午夜起即時停止運作，鄧小姐說，今日她發布最後一條稿時，感到難受，但強調《蘋果》停運不是員工的錯，是政府迫使造成。她認為自己只要一日未正式離職，仍會視自己為《蘋果》員工。

《蘋果日報》靜態組工作3年的陳先生向《蘋果》支持者強調，會「畀心機」完成最後一份報紙。（梁煥敏攝）

員工：畀心機做埋佢

《蘋果日報》靜態組工作3年的陳先生代表同事出來接受讀者送來的鮮花，他表示，相信今晚的工作繁多，會在作戰到最後一刻直至結束，「已經係最後一份報紙，我哋會畀心機做埋佢。」

陳說，這一年來發生的事太多，要感觸的事實在太多，難以三言兩語的說出來，他又說，明白到香港記者前路難行，只能夠希望大家能夠盡量發聲，問他有否寄語讀者時，他説：「記得買聽日最後一份《蘋果日報》」，明日大約會印100萬份。