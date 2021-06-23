《蘋果日報》26年歷史終結　周四「最後一蘋果」出版印100萬份

撰文： 孔繁栩 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-23 19:59

《蘋果日報》管理層今日（23日）根據壹傳媒集團董事局的公佈，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，網站將於午夜後停止更新，明日（24日）出版最後一份實體報紙，將會印100萬份，創26年歷史單日新高。 入夜後陸續有市民到《蘋果日報》所在的壹．蘋果大樓打氣，有人專程由天水圍入將軍澳工業邨支持，指香港新聞自由正逐漸削弱。有《蘋果》員工向支持者表示，會「畀心機」完成最後一份報紙。

《蘋果日報》在6月23日下午4時公布午夜起停運，創刊26年的歲月將步入歷史。（蘋果日報網站截圖）

壹傳媒今日發新聞稿，遺憾地宣布《蘋果日報》將不遲於周六（26日）印出最後一份，而其網上網本則不遲於周六晚上11時59分停止運作。《蘋果日報》管理層則於同日下午4時公布，明日（24日）出版最後一份實體報紙。

天水圍居民入將軍澳工業邨打氣

今晚是《蘋果日報》最後一夜，有市民繼續到壹．蘋果大樓送上鮮花，其中譚先生與太太由天水圍到來打氣，希望員工可以加油，多謝多年來的報道。他認為損失一份報紙，並非單單是損失一種聲音，而是削弱香港新聞自由，「將來只有一種聲音，自己亦不再會購買報紙。」

《蘋果日報》靜態組工作3年的陳先生向《蘋果》支持者強調，會「畀心機」完成最後一份報紙。（梁煥敏攝）

員工：畀心機做埋佢

《蘋果日報》靜態組工作3年的陳先生代表同事出來接受讀者送來的鮮花，他表示，相信今晚的工作繁多，會在作戰到最後一刻直至結束，「已經係最後一份報紙，我哋會畀心機做埋佢。」

陳說，這一年來發生的事太多，要感觸的事實在太多，難以三言兩語的說出來，他又說，明白到香港記者前路難行，只能夠希望大家能夠盡量發聲，問他有否寄語讀者時，他説：「記得買聽日最後一份《蘋果日報》」，明日大約會印100萬份。

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