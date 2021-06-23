蘋果停刊｜科技園啟動收回《蘋果日報》廠房用地　指涉多項違規

社會新聞
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《蘋果日報》管理層今日（23日）宣布，決定午夜後即時停止運作，明日（24日）出版最後一份實體報紙，網站將於午夜後停止更新。

壹傳媒旗下的《蘋果日報》和百樂門印刷公司位處將軍澳工業邨，是由香港科技園公司管理，科技園公司晚上公布，就蘋果日報印刷有限公司運作涉及多項違規行為，會發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

科技園公司晚上公布，就蘋果日報印刷有限公司運作涉及多項違規行為，會發出違反契約條款通知，啟動重收程序。（資料圖片）

發出違反契約條款通知

香港科技園公司晚上公布，就蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，香港科技園公司已按照契約條款，採取相應行動，向蘋果日報印刷有限公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

科技園指由於事件將會進入法律程序，不會就事件作進一步評論。公布未有具體違規詳情。

《蘋果日報》在6月23日下午4時公布午夜起停運，創刊26年的歲月將步入歷史。（蘋果日報網站截圖）

壹傳媒今日宣布《蘋果日報》將不遲於周六（26日）印出最後一份，而其網上網本則不遲於周六晚上11時59分停止運作。《蘋果日報》管理層則於同日下午4時公布，明日（24日）出版最後一份實體報紙。《蘋果》印數100萬份。

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