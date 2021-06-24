多圖│為購入最後一期《蘋果日報》　旺角報檔深宵大排長龍

於1995年在本港創刊、出版至今26年的《蘋果日報》，今日（2021年6月24日）為最後一期印刷版的出版日，《蘋果日報》指會印刊100萬份；《蘋果日報》網上新聞及手機APP已於今日凌晨起暫停更新。
不少讀者為了購入最後一期《蘋果日報》，凌晨零時已在旺角西洋菜南街與亞皆老街交界的報紙檔外大排長龍。人龍由西洋菜南街起，沿亞皆老街一直排至轉入通菜街、兜過奶路臣街再返回西洋菜南街，圍著附近大廈繞了一圈，龍尾返回報紙檔。而排隊人數亦不段增加中，至凌晨1時半，推算已逾千人排隊。此外，不少記者亦在報檔外進行採訪。
據悉，《蘋果日報》平日會在凌晨1時左右，已可在旺角一些報檔購買到。報紙檔負責人則指，今日特別訂了10,000份《蘋果日報》「但唔知畀唔畀到」。據知自網上新聞興起後，報檔每日僅會訂數十份《蘋果日報》；而上一次「爆買」事件，報檔亦特意加訂4,300份，全部售罄。
24日凌晨1時15分，首批最後一日的《蘋果日報》已由貨車送抵報紙檔。由於首批只有800份，故報檔負責人暫限每名讀者只能購買兩份。大約15分鐘後已經售畢首批報紙。
排頭位的張小姐，帶同昨日（6月23日）的《蘋果日報》，於昨日晚上10時左右到旺角報紙檔排隊。張指，由於網上有指上址報檔是最快有報紙出售，半夜12點半左右。家住港島的她，於是約朋友在旺角一帶食飯，由於晚上10時食肆就要打烊，故食飽飯就到報檔守候，當時並無人排隊。她稱，如果無限制購買數量，意欲購入10多份，順便幫朋友買：「又唔擔心好重拎唔到，報紙啫，又唔係米！」至於為何要「一早」排隊買報紙，她直言：「心安理得，唔想聽日先撲，反正都最後一日啦，無相干。」對於《蘋果日報》結業的感想，她直言「係『被』結束營業。」
排頭位的張小姐帶同昨日《蘋果日報》到場，等候購買最後一份《蘋果日報》。(張家豪攝)
另一名讀者陳先生則於昨晚10時半左右排隊。他指，雖然《蘋果》會印制100萬份，但網上有人指會大手買入，「一百幾十份咁買」，怕買不到。陳於小學六年級後開始看，大約07年起。他認為《蘋果》報道較多角度、亦多娛樂性，很難得有一份報紙可以「報道得咁盡」。對於《蘋果》結業感到唏噓及可惜。他希望能購入3、4份予家人。
陳先生於昨日晚上10時半已在報檔外排隊。(張家豪攝)