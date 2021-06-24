多圖│為購入最後一期《蘋果日報》　旺角報檔深宵大排長龍

於1995年在本港創刊、出版至今26年的《蘋果日報》，今日（2021年6月24日）為最後一期印刷版的出版日，《蘋果日報》指會印刊100萬份；《蘋果日報》網上新聞及手機APP已於今日凌晨起暫停更新。

不少讀者為了購入最後一期《蘋果日報》，凌晨零時已在旺角西洋菜南街與亞皆老街交界的報紙檔外大排長龍。人龍由西洋菜南街起，沿亞皆老街一直排至轉入通菜街、兜過奶路臣街再返回西洋菜南街，圍著附近大廈繞了一圈，龍尾返回報紙檔。而排隊人數亦不段增加中，至凌晨1時半，推算已逾千人排隊。此外，不少記者亦在報檔外進行採訪。

據悉，《蘋果日報》平日會在凌晨1時左右，已可在旺角一些報檔購買到。報紙檔負責人則指，今日特別訂了10,000份《蘋果日報》「但唔知畀唔畀到」。據知自網上新聞興起後，報檔每日僅會訂數十份《蘋果日報》；而上一次「爆買」事件，報檔亦特意加訂4,300份，全部售罄。

24日凌晨1時15分，首批最後一日的《蘋果日報》已由貨車送抵報紙檔。由於首批只有800份，故報檔負責人暫限每名讀者只能購買兩份。大約15分鐘後已經售畢首批報紙。