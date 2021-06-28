大嶼山山洪暴發　居民徒步走出嶼南道　救生員驚訝：勁過海嘯

撰文： 郭倩雯 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-28 14:01

暴雨襲港，天文台一度發出今年首個黑色暴雨警告信號，本港多區出現水浸、山泥傾瀉情況，其中以大嶼山的災情最為嚴重。今（28日）早上近8時，大嶼山上長沙泳灘附近發生山泥傾瀉，泥水猶如瀑布般湧至，導致嶼南道被黃泥水淹沒，交通一度癱瘓。 《香港01》記者隨即到場視察，上午11時許，嶼南道交通大致回復正常，沿路仍有不少塌樹及山泥在路邊，工程車正加緊清理路面；上長沙泳灘救生員則忙於清理泳灘內的沙泥，大表驚訝：「好誇張呀，海嘯都冇咁勁啦」。

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上午11時許，記者沿大嶼山嶼南道到上長沙泳灘，沿路看見不少被強風吹到馬路上樹枝，工程人員將它們收集、並放置在路旁有待處理。部份的道路仍被黃泥積水覆蓋，工程車加緊利用夾斗清理泥頭，以盡快開通行車線。

抵達上長沙泳灘即可見一片頹垣敗瓦，泳灘範圍的行人路上多塊地磚被洪水沖走，更衣室周邊地上滿佈泥沙，連水渠都堆積了滿滿的沙泥。泳灘救生員忙於清理沙泥，儘管泳灘飽受洪水侵襲，仍無損市民的興致。黑雨過後，上長沙泳灘出入口以膠欄封鎖，有市民身著雨衣跨過欄杆，到海邊散步、觀浪。

上長沙泳灘救生員憶述山洪發的一刻，在今早7時40分他們如常工作，突然聽到「嘭」一聲，赫見有黃泥水從附近的引水道湧至，如同瀑布，他們立即拉起更衣室及救生站的鐵閘，並用木板遮擋。該名救生員在上址工作多年，從未看過山洪暴發的情況，「好誇張呀，海嘯都冇咁勁啦」，救生員與洪水角力近一小時，積水才逐漸散去。他又指，山坡位置被洪水開闢了一道小河流，希望相關部門能盡快維修，「如果唔係以後落雨都會湧落嚟」。

嶼南道交通受阻 塘福居民徒步走出市區

居住在大嶼山塘福的澳洲人Evan表示，特意到上長沙泳灘視察黑雨過後的情況，他認為此山洪暴發的場景在澳洲十分常見，而今次是第一次在香港經歷此情況。另一塘福居民Ponam稱，今早落下滂沱大雨，嶼南道山泥影響無法通車，她唯有致電僱主暫時未能外出上班。Ponam第一次在大嶼山遇見此情況，並以「災難」來形容暴雨洪水，幸好其寓外沒有被波及。她樂觀地表示，雖然交通、電視訊號受影響，但她仍以興奮的心情去面對，並打算徒步走出嶼南道，預計需行走個多小時。