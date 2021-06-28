黑雨下多區出現瀑布　水勢洶湧澎湃

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-28 16:03

暴雨襲港，天文台今（28日）早發出今年首個黑色暴雨警告信號，本港多區出現狂風雷暴，至上午11時05分取消黑雨信號。惟黑雨過後，本港多區出現瀑布，不少網民將拍攝到的瀑布照片及片段在網上分享。網民Jerry Hung在黑雨後拍攝到華富邨「瀑布灣」水流洶湧澎湃、氣勢磅礴，比平日淙淙流水的「瀑布灣」顯得兇猛。

另外，有網民拍攝到將軍澳小夏威夷徑瀑布水勢澎湃、流水與石頭撞激出千萬朵白色水花，引來其他網民熱議，形容為「尼亞加拉大瀑布將軍澳版本」。除了「瀑布灣」、將軍澳小夏威夷徑，有市民於梅窩亦拍攝到瀑布，從片段見到水花從上激向下流，拍打在石頭時形成嘩嘩急湧的瀑布流水聲。

另外，今早8時許，大嶼山上長沙泳灘附近的斜坡突然山泥傾瀉，泥水滔滔不絕地湧入泳灘範圍，彷如一道巨型瀑布，救生員在更衣室外架起木板及拉上鐵閘，仍不敵泥水來襲。從嶼南道巴士站走至上長沙泳灘的樓梯亦變成「激流」，泥水四方八面湧入。

根據天文台今早7時45分至8時45分的各區雨量記錄，雨量最多地區集中在港島及離島區，當中離島區雨量最高錄71毫米，南區最高63毫米、中西區最高56毫米；同一時間大埔、元朗、北區的雨量就較少。港島西及大嶼山一帶過去24小時雨量（早上9時半計）更達到150至200毫米。