多人墮騙案失3千萬　女護士應徵「刷單員」失$95萬　兩地警拘41人

撰文： 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-29 15:42

警方發現有犯罪分子刊登招聘廣告，誘騙受害人於網上購物平台、透過虛假電話程式購物，以提升網上賣家的銷售量，並承諾會退回本金及提供5%至12%佣金作回報，但受害人購物後騙徒便失聯。由今年1月起，該集團在香港及新加坡干犯超過430宗網上求職騙案，涉款合共約3,000萬港元。 案中本港受害人分別有學生、主婦及失業人士等，其中最大損失95萬元的苦主為一名女護士，大部分苦主幫集團「刷單」超過20次，以購買指定家電及服飾等物品。警方聯同新加坡執法機構經調查後，在今年5月至6月期間在兩地展開代號「百泉」聯合行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」共拘捕41人，年齡介乎22至53歲。

警方指，發現有犯罪分子刊登招聘廣告，誘騙受害人於網上購物平台、透過虛假電話程式購物，以提升網上賣家的銷售量。（鄧詠中攝）

新界北總區刑事總部行政及支援警司張文俊指，受新冠肺炎疫情影響，本港經濟受到打擊及失業率有上升趨勢，有騙徒針對求職者搵快錢心態而詐騙。去年，警方錄得236宗網上求職騙案，相比2019年的66宗，數字大幅上升超過2.5倍。於今年1月至5月，警方錄得255宗網上求職騙案，比去年同期46宗上升超過4倍。

新界北總區刑事總部及網絡安全及科技罪案調查科，鎖定一個活躍於本港及新加坡的網上詐騙集團。由今年1月起，該集團在香港及新加坡干犯超過430宗網上求職騙案，涉款合共接近3,000萬港元。香港警方與新加坡警察部隊作情報交流，於今年6月兩地展開聯合拘捕行動，合共拘捕41名集團成員，包括兩名主腦，被捕人介乎16歲至53歲。

指示受害人網購平台「刷單」 匯錢後騙徒失去聯絡

新界北總區重案組主管馮俊達高級督察指，警方發現該詐騙集團於不同社交平台登招聘廣告，以搵快錢名義吸引受害人。騙徒會指示受害人在網購平台「刷單」，即透過購物提升賣家銷量記錄。騙徒會指示受害人下載詐騙電話程式，並以「搶單」方式刷單，更承諾交易後會歸還所有本金，並提供當中5%至12%佣金予受害人作回報。其次，騙徒要求受害人不要在網購平台過數直接付款，而是將相關款項直接存入，由詐騙集團操控的銀行、虛擬銀行或儲值支付戶口。當受害人匯錢後，騙徒便失去聯絡、受害人不會收到任何款項。

新界北總區刑事部聯同網罪科人員，於今年6月16日至25日在全港展開拘捕行動，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男2女，包括兩名外藉人士，他們介乎22歲至53歲。被捕人士涉嫌於今年1月至今年6月，干犯全港134宗同類型求職騙案，涉款由1,500元至95萬元不等，合共騙取約913萬港元，警方相信其中兩名被捕男子為集團主腦。

行動中檢獲3部電腦、14部手提電話及18張銀行咭等。14名被捕人於集團擔當不同角色，包括12人曾借出個人銀行戶口、協助集團以換取報酬。至於兩名主腦無直接與受害人接觸，他們主要在背後操作及等待成員收取騙款，之後用網上銀行及現金等形式匯款。警方指，所有被捕人現正保釋候查，警方行動仍在進行，不排除會再有人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科張天樂警司指，本港警方調查時發現，相關行騙手法在新加坡非常猖獗。於今年5月開始，新加坡警方錄得超過300宗手法相似的網上求職騙案，涉及約330萬新加坡幣（約1,900萬港幣）損失，當地詐騙集團亦要求受害人下載詐騙電話程式，然後以「搶單」形式刷單。

據兩地警方調查，兩地騙徒犯案的電話程式一樣，刊登招聘廣告的社交平台亦相同，不排除兩地案件均由同一集團操控。之後，新加坡警方亦鎖定有關詐騙集團成員，並拘捕23男4女（介乎16歲至53歲），相信他們主要負責處理犯罪所得資金的轉賬及提款，或售賣個人賬戶供集團操控。

警方：騙徒針對求職者心急「賺外快」心態詐騙

網絡安全及科技罪案調查科張偉豪總督察指，近年不少騙徒針對求職者心急「賺外快」心態而詐騙，引受害人墮入騙局。騙徒亦會用不同借口，誘使受害人將錢直接存入由騙徒操控的銀行、虛擬銀行或者儲值工具。警方呼籲市民留意有關犯案手法，切勿因心急搵錢而墮騙案陷阱。

警方續指，求職者搵工時應留意機構背景及業務，有騙徒會要求受害人安裝來歷不明電話程式，有機會令事主的個人資料被盜取。警方重申，任何人如觸犯「串謀詐騙」或《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，最高刑罰為監禁14年，警方呼籲大家切勿以身試法。