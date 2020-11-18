求職騙案│騙徒招刷單打手賺佣金　27人被呃140萬　警拉5人

有不法集圑利用市民想搵快錢的心態，招攬他們擔任「網上打手」，將數千元至數萬元的本存入指定銀行戶口，做「刷單」本金，騙徒要求事主為一個名為「拾海唄」的網站刷點擊率，助網站貨物推高銷量後，就能賺取佣金，事主欲提錢發現對方失聯，方知被騙。事件中，27名苦主共失140萬。警方於昨（17日）以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕5名涉案男子。

（鄧詠中攝）

警方於數月前接獲多名市民報案，指有騙徒招攬他們在網上購物平台「拾海唄」，藉著一個刷點擊率的方式，去賺取佣金。當受害人進入網站，會看到有關刷單賺取佣金的方法，其後不法之徒就指示受客人在網站裏面開設個人帳戶作為刷單戶口，並先預繳數千元至幾萬元的本金，存入指定本地銀行戶口。

黃大仙警區警區總督察潘兆鏗指，網站內刷點擊率的戶口會顯示受害人注入的資金後，受害人便根據指示，於網站內購買不同貨品，提高其銷量，從而達至做到刷單效果。受害人成功刷點擊率後再申請退款以及賺取相應的佣金，而他們的戶口就會顯示透過刷單而賺取的佣金。但當受害人想取回金錢的時候，騙徒已逃之夭夭，失去聯絡，不法集圑更將「拾海唄」網站刪除。

經調查後，警方於昨（17日），以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕5名涉案的中國籍男子，年齡介乎19至37歲，當中有銀行戶口持有人及專責於社交媒體平台宣傳人士。行動中，警方檢獲涉嫌與案有關金錢、銀行卡、電腦、手提電話等等。現時5名被捕人仍被扣查中，拘捕行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

網上求職騙案比去年同期上升逾7倍

網絡安全及科技罪案調查科高級督察姜婉婷表示，最近警方留意到有犯罪圑伙利用求職心切的心態，以「在家就可以做刷好評兼職」、有荀工介紹作招徠，聲稱聘請網上打手假扮顧客以提高其網店的排名，銷量及信用度，從而騙取金錢。截至今年9月，警方共接獲149宗網上求職騙案，比去年同期多出53宗，即1.8倍。在2020年，因網上求職騙案而損失的金額達580萬港元，比去年同期的390萬上升近五成。

案中受害人以16歲至35歲人青年人居多，其次為35歲至60歲的中年人；其中女性受害人佔約六成半。當中超過三分之二受害人無業、家庭主婦或學生。警方呼籲，如市民懷疑不幸受騙，要保存現有證據，例如係轉賬記錄、聊天記錄、程式網頁截圖、客服的聯絡方法等，並及時報警，或致電18222與反詐騙協調中心人員求助。