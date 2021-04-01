首兩月錄85宗求職騙案　少女應聘「刷單員」賺不到佣金反被騙73萬

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-01 00:06

新冠肺炎疫情陰霾未散，影響經濟令失業率高企，去年求職騙案急增近90%，有332宗，涉及金額高達1,994萬元。今年初情況更猖獗，單是1月至2月，已錄得85宗求職騙案，較去年同期多4倍，損失金額亦多逾7倍，高達644萬元。 騙徒乘網絡便利，在網上發文招聘所謂的「刷單員」、「匯款員」，利用假應用程式等操縱借貸，受騙苦主淪負債收場。一名21歲女子為賺3.6萬元佣金，不惜借「財仔」及透支信用卡，最終一個月內被騙走73萬元。

首兩月損失金額達去年全年三成

警方去年接獲332宗求職騙案，較2019年的175宗，增近90%，損失金額亦增28%，高達1,994萬元。今年1月至2月，已錄得85宗求職騙案，較去年同期多4倍，損失金額亦多逾7倍，高達644萬元。大部份手法要求受害人想獲聘，須繳交「保證金」或「行政費」。

3名13歲少年應徵「匯款員」被騙

受害人以41歲至60歲年齡群為主，年紀最細個案是3名13歲學生，在網上應徵「匯款員」，結果被騙500元至3,000元，由家長察覺揭發。警方去年至今年2月共拘捕45人。

求職騙案由街頭蔓延至網上，騙徒在社交媒體貼文以「搵快錢」引誘，標榜毋需學歷、經驗等，應聘者只需在WhatsApp聯繫便可獲聘。

騙徒設仿真度高應用程式 顯示實時回佣

其中新興「刷單」騙案，聲稱為產品累積交易紀錄，將貨品放入購物車後截圖後，另外將貨款存入「商家」指定銀行戶口，便完成「刷單」，稱可收回本金及5%至10%佣金。有騙徒更出動仿真度高的應用程式，實時顯示累積回贈金額，令受害人深信不疑，但最後均無收到現金，本金成泡影。

最高金額個案，為一名 21歲無業女子，去年12月應聘為「刷單員」，幫商家買時裝及名牌手袋，刷單11次，更不惜向財務公司借貸，及透支信用卡現金，以增加本金資本，以賺取貨款的5%佣金，即是約3.6萬元，最終一個月內損失73萬元。

60歲男保安當「匯款員」 為賺6萬反被轉走60萬

招聘「匯款員」亦宣稱「輕鬆月入幾萬」，只負責將內地款項匯入香港，應聘者須提供身份證、地址及銀行資料作「背景審查」，並將個人銀行戶口登記的聯繫電話，改為指定號碼，騙徒冒用借貸，受害人不知情下，按指示將一筆以為是轉帳的巨款，匯到其他戶口。

受害人直至收到銀行帳單始知墮入騙局，但已無法及時截回轉出款。有個案是一名60歲男保安員應聘「匯款員」，提供的個人資料後被盜用借貸，數月後被追數始發現，最終為賺6萬元反蝕60萬元。

另一種手法是要求應徵者用個人名義借貸，再由公司「出糧」，有騙徒為提高可信度，會約在商業大廈地下大堂交收款項。有個案是26歲文員不虞有詐，將58萬元貸款親自見面交收，結果所謂「僱主」收錢後去如黃鶴。

警方提醒，如求職者只能透過WhatsApp等社交媒體接觸公司及受聘，被要求申請貸款、報酬異常優厚等，須先了解公司背景。另外，切勿輕易提供身份證副本及資料，尤其是簽合約前並無需要，及勿將銀行戶口借給親戚朋友以及陌生人，以免被用作非法用途。