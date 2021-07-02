七一│遇襲28歲男警隸屬PTU G連　刀傷及肺　家屬乘警車抵醫院

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 02:19

7月1日晚上，銅鑼灣發生襲警案。1日晚上10時許，一名男警員在SOGO百貨門外，被一名男子用刀從後刺傷，涉案男子得手後立即走開，繼而再用刀向自己胸口自插，當場昏迷，由救護車送往律敦治醫院後證實死亡；至於被刺傷的軍裝男警員，左肩近腋下位置中刀，受傷倒地，地上留下大量鮮血。多名同袍立即施以急救，再由救護車送往瑪麗醫院治理。

受傷警員家屬到達醫院。(余睿菁攝)

遇襲男警員左肩胛骨位置中刀，現時仍在瑪麗醫院留醫，他傷口長約10厘米，傷及肺部。據了解，遇襲男警員今年28歲，入職8年，本身為水警，駐守水警南分區。現時則「入CAMP」接受警察機動部隊(簡稱PTU)訓練，駐守港島總區G連。7月2日凌晨近1時，受傷警員的3名親友，乘坐警車到達瑪麗醫院探望傷者。

至於涉嫌刺傷警員後自裁、年約50歲的男子，由救護車送抵律敦治醫院，經搶救後證實不治。其家屬亦於7月1日深夜11時許，抵達律敦治醫院。

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