七一│中年男刀襲警　犯罪心理學家：情緒壓抑或仇恨致作案

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-07-02 02:04

在昨晚7.1香港回歸24周年晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外發生血案。一名機動部隊警員遭一名年約50歲男子用刀從後刺傷背部，疑兇其後自插胸口，被警員合力制服，送院搶救後不治。警員則受傷。 有犯罪心理學家指出，情緒壓抑而沒有適切處理，有可能造成暴力行為，當中亦可能與仇恨有關，投射到個別對象身上。他不認同暴力行為，認為有需要進行調解及疏導情緒。

情緒問題可來自社會、個人等

犯罪心理學家黎定基指出，當人長期處於抑壓，有可能訴諸暴力，「少少火焰都會造成大火，若果撲滅唔到，就會出現唔係咁好嘅現象。」他指一切仇恨都來自個人內心，但外人永遠不知，仇恨有可能會投射到個別對象身上。

黎強調，不認同以暴力作出宣洩，如有需要應適切處理情緒壓抑，情緒問題可以來自社會、個人生活、夫妻生活等問題，認為調解是尋求解決的方法。他也指孤狼式襲擊一般沒有組織性，往往不能預測。

警員遇襲網上片段曝光：

反修例風波至少兩宗單人以刀傷襲案

據資料，去年7.1銅鑼灣爆發示威，微博暱稱「爆爆sir」的警員皇仁書院外追捕示威者時，遭其他示威者襲擊，期間有人從後用刀刺背受傷，警方當晚在機場拘捕疑犯，之後再拘捕多名涉嫌協助疑犯離港的人士。

2019年10月13日一名19歲青年在觀塘APM與港鐡站之間通道，在混亂中用鎅刀割一名執勤警員頸部，令其血流如注，右頸傷口長達三至四厘米，靜脈及神經線斷裂，經手術駁回，一度要進入深切治療部。犯案青年當場被捕。