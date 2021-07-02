七一│疑刺傷警員生果刀曝光　刀鋒染血　全刀長過原子筆

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 00:54

7月1日晚上，銅鑼灣發生襲警案。晚上10時許，一名男警員在SOGO百貨門外，被一名男子用刀從後刺傷，涉案男子得手後立即走開，繼而再用刀向自己胸口自插，當場昏迷，由救護車送往律敦治醫院後證實死亡；至於被刺傷的軍裝男警員，左肩近腋下位置中刀，受傷倒地，地上留下大量鮮血。多名同袍立即施以急救，再由救護車送往瑪麗醫院治理。 消息稱，涉嫌襲擊警員的男子，事發時攜帶了兩把刀具，包括一把生果刀及一把軍刀。

懷疑涉案兇刀。

事發後約兩小時，涉事的懷疑兇刀相片曝光。據了解，當時疑人使用一把生果刀，用作刺傷警員及自裁的兇器。就照片所見，該刀的刀鋒連刀柄，較一支按掣式原子筆更長，估計最少長20厘米。而刀鋒位置更沾滿鮮血，其中刀尖位置的血漬較多，不排除是有人自插時所留下。惟疑人的行兇動機，則仍有待警方調查。

據了解，「一哥」警務處長蕭澤頤，事發後趕往瑪麗醫院探望受傷警員；政府新聞處則發出新聞稿表示，剛由北京回港的行政長官林鄭月娥，對事件予以強烈譴責，並對受傷警員致以慰問，祝願他早日康復。

涉案男子事後用刀自裁，送院後不治。(圖片來源：黎家威 / 眾新聞)

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