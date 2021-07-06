七一刺警案︱疑犯心臟約3cm致命傷口　李桂華：悼念或構安全問題

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-07-06 12:52

7月1日銅鑼灣刺警案，50歲疑兇梁健輝以利刀刺向警員後自殺亡。警方國安處高級警司李桂華指昨（5日）早上已完成梁健輝驗屍解剖程序，在其心臟發現一道約3厘米長的傷口，相信為致命原因。李稱在疑犯家中發現多份涉有煽動內容的「假新聞」，正遁多方面調查其犯案動機。 連日來，有市民到銅鑼灣獻花悼念，國安處高級警司李桂華表示，從社會安全角度上，「唔建議市民作所謂悼念行動」。

警方國安處高級警司李桂華表示，國安處已接手處理上周六（7月1日）銅鑼灣企圖謀殺及自殺的刺警案。於周一（5日）早上，法醫已對疑兇梁健輝遺體進行解剖驗屍，發現其心臟被刺破，有一道約3厘米傷口，相信為致命原因，而此傷勢與現場的閉路電視及證人的口供吻合。

此外，警方在死者家中發現大量報章，經詳細分析及調查後，發現這些報章內容有煽動仇恨、假新聞的成份，內有失實報道及煽動情緒的內容，「相信對佢（死者）好珍貴，要收藏起」。而且從死者遺書可見，他於襲擊警察後有自殺的計劃。

被問到若有人家中藏有涉及假新聞、失實報道的剪報，李桂華表示：「我睇唔到有咩問題。」李續指，警方主要想透過這些剪報、瀏覽網頁紀錄、日記等等，了解疑兇的犯案原因，亦是呈交報案予死因裁判官的重要一環，並會尋找「最好專家，作最詳盡調查」。李又指，調查行動仍然繼續，縱使兇徒獨自行兇，仍調查他有沒有同黨、受人煽動或教唆下情況下犯案。

李桂華不建議悼念 認為「唔係咁簡單」

另外，連日來有市民到銅鑼灣獻花悼念，李桂華稱此行為可能構成社會安全問題，因此警方需接手處理。他表示，需先為七一刺警案的「悼念獻花」下定義，是否與一般情況一樣。李舉例指，如發生奪命交通意外，親友家屬到場悼念的話，警方會提供相關的協助。惟七一刺警案的悼念活動，李認為「唔係咁簡單」、「此人自殺前曾對警員進行致命襲擊」，他反問這樣的行為又是否屬一般定義下的悼念。

此外，有市民到場悼念時，會高叫口號，或會干犯公安條例的「公眾地方行為不檢」罪行，甚至批評襲擊警員行動不完美「應該要拮佢大動脈」，涉及煽動意圖，有繼續宣揚襲擊之嫌。因此，李桂華從安全考慮上，不建議市民作所謂「悼念」的行動。

7月2日及3日有市民到銅鑼灣刺警案現場獻花：