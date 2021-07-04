七一刺警案｜「一哥」稱不容許現場追悼　警續留守　獻花或遭票控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-04 20:07

7.1香港回歸24周年，一名50歲男子於銅鑼灣刺傷一名警員並自刺身亡，隨後兩日有市民到場獻白花悼念。保安局局長鄧炳強指刺警案為「孤狼式恐怖襲擊」，警方今（4日）拘捕一男一女，指他們於案發翌日在社交平台上的言論，涉嫌「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖罪」。警務處新「一哥」蕭澤頤今午稱，不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，而今晚現場仍有警員駐守及截查市民，並廣播不准市民聚集及獻花，否則或被票控。

警務處處長蕭澤頤出席活動稱，不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者。（李澤彤攝）

警務處處長蕭澤頤下午出席活動時，被問到近日有市民於案發現場向刺警者獻花，他稱不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，形容做法屬分化社會和仇警，「任何人喺現場追悼或嘗試美化行兇者，呢啲咁嘅行為我哋絕對唔容許，因為呢啲行為有可能喺現場煽動其他人，去分化社會、仇警。」

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今日傍晚6時許，仍有大批警員於銅鑼灣SOGO對開、東角道及記利佐治街交界一帶駐守，警員不時截查途經市民，現場未見有市民獻花。現場不斷廣播警方呼籲，呼籲市民不要聚集，指或違反第599G章限聚令；以及不要擺放物品，或會被票控，換言之獻花或遭警方票控。

7月2日及3日有市民到銅鑼灣刺警案現場獻花：

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