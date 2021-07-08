涉會所犯聚被票控　入境、海關首長：已繳交罰款　澄清不涉刑事案

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-08 19:16

入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海被指本年3月2日在灣仔一私人會所聚餐時，涉嫌違反限聚令被票控，另外席間一名據悉為內地民企高層的男子，同日晚上涉及一宗企圖強姦案，已被警方落案控告。 入境事務處處長區嘉宏及海關關長鄧以海分別發聲明回應，確認較早前於一間餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限的要求而被票控，並已繳交罰款。兩人均表示日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定，又澄清晚宴不涉刑事案。

區嘉宏及鄧以海發聲明指，確認較早前於一間餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限的要求而被發定額罰款通知書，並已繳交，又表示日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。另外對於有報道指該晚宴與一宗刑事案件有關，兩人澄清該晚宴並沒有涉及上述刑事案件，由於該宗案件已進入司法程序，不會作出評論。

消息：同席內地民企高層 涉同日企圖強姦案

消息稱，涉事私人會所「隨緣匯」位於灣仔港灣道28號灣景中心3樓。記者今（8日）早到會所視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，地下放置送來的食材。門外張貼一張相信由食環署發出的「Ｃ類模式運作餐飲處」告示，即每枱最多6人，宴會上限20人。據告示上牌照號碼「2212817092」，登記名稱是「吉祥薈」。

據了解警方本年3月3日接獲一名女子報案，稱3月2日晚上在住所內被強姦，此前曾與該名男子在灣仔私人會所「隨緣匯」出席一場飯局。警方調查後拘捕一名男子，並已落案控告一項企圖強姦罪，據悉被捕男子為內地民企高層。