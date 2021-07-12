大埔奪命火｜唐樓劏房起火釀3死1傷　死者包括2名女童

撰文： 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-07-12 06:25

大埔發生3死1傷奪命火警。今日（12日）凌晨，鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房突然起火，消防員先後救出2名成年男女及2名女童，除獲救男子吸入濃煙、陷於半昏迷外，其餘3人均有燒傷痕跡，送院搶救後，同告不治。 據了解，死傷者為一家人，事發前涉事劏房曾傳出爭吵及打架聲，未幾隨即失火。事後大批重案組探員到場調查，當局正追查慘劇原因。

+ 3 + 3 + 3

現場為鄉事會坊4至6號「美雲樓」。事發於凌晨約1時59分，上址5樓一單位突然起火，驚動多名住客報案。消防員接報趕抵，動用1隊煙帽隊及1條喉灌救，約40分鐘後將火救熄。火警中，10多名住客疏散到地面暫避。

據了解，消防員首先救出1名年約60歲男子，他懷疑吸入過量濃煙，陷入半昏迷，被送往那打素醫院搶救；其後消防員再救出2名年約10歲女童及1名年約30歲女子，3人均有燒傷痕跡，陷入昏迷。2名女童被送往那打素醫院、而女子被送往北區醫院，3人經搶救後，終返魂乏術。事後死傷者親友趕抵現場了解，大批重案組人員到場調查。

現場消息稱，涉事單位「一劏四」，起火劏房設有碌架床，住有該4名死傷者，據悉他們為一家人，已居於上址十多年。據街坊憶述，起火前該劏房曾傳出爭吵及打架聲，未幾隨即失火，他們報案時已急忙道明有孩童被困，惟死者均在火警發生後一段時間才被救出，街坊質疑救援過程有延誤。