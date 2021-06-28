蘋果停刊｜前主筆「盧峯」馮偉光　晚上在機場被警方國安處拘捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-28 01:00

具26年歷史的《蘋果日報》於本月24日正式落幕，此前警方先後拘捕壹傳媒5名高層及主筆楊清奇（筆名：李平）。消息稱，周日（27日）晚上，再有《蘋果日報》編採人員被捕。前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯），據悉在香港國際機場準備離港前往英國期間，被警方國安處拘捕帶走。 警方表示，警務處國家安全處繼6月17日及23日與壹傳媒集團有關的拘捕行動後，6月27日晚上，再在香港國際機場，以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕一名57歲本地男子，涉嫌與上述案件有關。該男子正被扣留調查。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

記協發聲明表示，強烈譴責警方再次針對新聞工作者行動，要求警方立即交代事件。記協指，繼早前被捕的李平後，已是第二名有份撰寫評論文章的前《蘋果日報》員工被捕，重申言論自由及新聞自由，均是本港的核心價值，若連文人的筆桿也容不下，香港將再難被視作國際城市。記協又指，近日連串事件，已近乎完全送葬香港的新聞自由，促請警方及政府以理服人，交代新聞工作者被捕的理據，別讓「無關新聞自由」之說淪為空話。

筆名「盧峯」的馮偉光，1985年取得香港中文大學新亞書院社會科學學士；1988年取得香港中文大學哲學碩士。1997年起，他為《蘋果日報》撰寫社論，離職前亦任《蘋果日報》英文版執行總編輯。此外，馮偉光亦是《眾新聞》專欄作家。

本月17日，壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，均涉「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕，並凍結集團三間公司約1800萬元資產。其中張劍虹、羅偉光，翌日被落案檢控；另外3人則獲准保釋。其後於6月23日，筆名「李平」的主筆楊清奇，同樣被捕。創刊26年的《蘋果日報》，則於6月24日起正式停運。