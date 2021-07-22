國安法實施逾年拘捕138人　國安處首次劍指工會組織

《港區國安法》自去年6月30日頒布實施一年，警方至今（22日）拘捕最少138人，年齡介乎15至79歲，其中於頒布翌日「七一遊行」中，騎展示「光復香港時代革命」旗幟電單車的唐英傑，成為首名被告，案件將於下周二裁決。國安處一年來多個拘捕行動引起關注，拘捕範圍廣泛，包括已解散香港本部的學生組織「學生動源」、傳媒機構「壹傳媒」、被指為激進港獨組織「光城者」，以及最大規模的民主派「35+初選案」，而今日「香港言語治療師總工會」5名骨幹成員被捕，則為國安處首次劍指工會組織。



警方國安處今日拘捕「香港言語治療師總工會」5名骨幹成員



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國安法首名被告唐英傑被控3罪

2020年7月1日「七一遊行」，警方以不同罪名拘捕370人，包括10人涉嫌違犯國安法，當中騎展示「光復香港時代革命」旗幟電單車的唐英傑，被控一項煽動他人分裂國家、一項恐怖活動罪，以及一項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，成為國安法首名被告，控辯雙方日前已完成結案陳詞，案件將於下周二裁決。

唐英傑案件詳情



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國安處首次出動 拘捕學生組織4前成員

2020年7月29日，國安處首次出動，拘捕早於國安法頒布當日解散香港本部的組織「學生動源」4人，其中前召集人鍾翰林被控分裂國家、串謀發布煽動性刊物和洗黑錢等4罪，他目前被還柙，其他3人則獲無條件釋放。

二度大規模搜查《蘋果日報》 拘捕並檢控多名高層

2020年8月10日，國安處動員近二百警力搜查壹傳媒大樓，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層。2021年6月17日，國安處再搜壹傳媒大樓，拘捕5名高層，同時凍結《蘋果日報》及相關公司1,800萬資產，壹傳媒集團行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，遭控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，同月兩名主筆被捕，《蘋果日報》停刊。及至昨日，警方落案控告4名高層編採人員，包括前執行總編輯林文宗、前副社長陳沛敏、主筆楊清奇（筆名李平）及前主筆兼英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯），涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今日提堂。

2021年6月17日國安處再搜查壹傳媒大樓



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最大型拘捕行動 「35+初選案」55人被捕

2021年1月6日，為取得2020年立法會選舉半數以上席位，民主動力協助籌辦「民主派35+公民投票」（初選） ，初選後半年，國安處拘捕55人，包括發起人、協調人及參選人，最終47人被起訴「串謀顛覆國家政權罪」，包括戴耀廷、區諾軒等人。

拘「光城者」9人 指企圖策劃本港恐怖襲擊

2021年7月5日，國安處拘捕9名男女，指他們屬於激進港獨組織「光城者」，企圖策劃本港恐怖襲擊，涉嫌製造土製炸藥TATP，計劃於海底隧道、鐵路、法庭及垃圾桶等地發動炸彈襲擊，意圖造成人命傷亡。一周後，國安處再就案件拘捕5人，令同案被捕人數增至14人。