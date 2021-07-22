言語治療師總工會《羊村》系列三本繪本曾惹爭議 被指灌輸仇恨

涉嫌串謀發布煽動刊物被警方國安處拘捕五名骨幹成員的香港言語治療師總工會，成立於2019年11月29日，出版過三本兒童粵語繪本，曾引起不少爭議，今年2月19日，已有團體到警察總部向警務處國安處舉報，指《羊村守衛者》及《羊村十二勇士》繪本，是美化12港人偷渡案，對國家及特區政府帶有偏激思想。



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工會擁兩百名成員 主席曾參與組織「醫管局員工陣線」

香港言語治療師總工會擁有約兩百名成員，佔該行業專業人員總數的六分之一，該會理事會有6個成員，包括主席、副主席、秘書、司庫及委員，現任工會主席黎雯齡（25歲）在前年反修例運動期間非常活躍，除成立香港言語治療師總工會，亦參與組織「醫管局員工陣線」，發動去年2月香港醫護罷工行動，爭取政府全面封關抗疫，減低前線醫護感染的風險。

香港言語治療師總工會曾出版過三本兒童繪本，包括《羊村守衛者》，工會提到希望繪本可幫助家長及教育工作者跟小孩談論及解釋反修例運動的歷史。《羊村十二勇士》就以潛逃台灣的12港人為題材，指他們不是政權口中的逃犯，而是與香港人共進退的勇士。另一本《羊村清道夫》就述說疫情，提到封關、罷工等，說是記錄危急關頭香港人願意挺身而出，守衛家園。

香港言語治療師總工會外務副主席Melody早前曾解釋選擇繪本的原因，是發現不少台灣繪本均有公民教育的元素，會傳遞普選、公平等的普世價值，並以動物或班房的故事去表達複雜的概念。

不過，今年2月19日，國家安全教育中心成員到警察總部向警務處國安處舉報，指香港言語治療師總工會的《羊村守衛者》及《羊村十二勇士》繪本，是美化12港人偷渡案人士為勇士，內容有強烈錯誤訊息及帶有仇恨。

據知，國安處曾翻閱總工會網站，發現「理事政治立場聲明」及「主席的話」提到「只要一息尚存，我們都會抗爭到底」及「敦促當權者回應五大訴求」，而總工會出版的三本繪本則涉嫌灌輸仇恨，並舉辦親子讀書會，向5至8歲小童灌輸錯誤訊息。