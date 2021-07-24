夏季「迷幻船P」猖獗　警方西貢高調反毒預防

警方指，每年6至10月都是香港的遊船河旺季，西貢更是其中一個水上活動熱點，不少巿民，特別是年輕人，都會前來遊玩及進行不同的水上活動，為防止有不法份子本著年輕人追求刺激、貪新鮮的心態向他們提供毒品。

今（24日）上午，西貢分區人員聯同水警東分區、東九龍總區衝鋒隊、東九龍總區機動部隊及警犬隊人員展開代號「冠場」（WINSCORE）的反毒品行動，於西貢遊船河熱點進行巡查，並向巿民派發防罪單張、宣傳毒品禍害及呼籲巿民「向毒品說不」。警方亦提醒巿民進行水上活動時應緊記注意水上安全，避免樂極生悲。



警方表示，留意到最近有騙徒於網上以出租船隻為藉口行騙，當收取訂金後便失去聯絡。 警方提醒巿民於選購相關服務時，應加倍留神，選擇一些有信譽的商戶，以免受騙及蒙受損失。根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），巿民於表列處所（例如派對房間） 舉行社交聚會時，必須根據第599F章採取所需的特定措施及以指明的運作模式運作。上述規例亦適用於船隻，當巿民租用船隻舉行社交聚會時，須遵守相關規例。參與活動的巿民亦需留意《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），亦可瀏覽「2019冠狀病毒病專題網站」（www.coronavirus.gov.hk），以獲取最新資訊，避免誤墮法網。