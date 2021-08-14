北區暴雨　恐龍坑月內四度水浸　豬農飽受打擊：我哋真係等死

一股偏南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，今（14日）早本港多處傾盆大雨，天文台表示，今早本港多處錄得超過10毫米雨量，新界北區雨勢特大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

今晨8時左右，余先生的豬場再度水浸。（受訪者提供）

受大雨影響，打鼓嶺恐龍坑再現水浸，上周四（5日）水災浸死大批豬的豬農余先生，今晨8時左右赫見大水淹至，水深及膝，慌忙報警求助，同時動員全家人將豬隻移往高處，減少損失。

他表示，自從上次水災損失慘重，一家人已提高警覺，一旦滂沱大雨，留守豬場幫手，必要時採取補救措施，「依家係冇覺好瞓，一落雨打風就提心吊膽」，余指出，水浸原因是自2019年起有人在附近進行工程，建貨倉堵塞去水渠所致，已多次向政府投訴，但政府愛理不理，聲稱要調查工程位置屬於官地還是私人地，「咁樣查得嚟都唔知幾年?叫我哋點樣經營落去」。

短短十日內，恐龍坑出現四次水浸（圖為另一豬場情況）。（受訪者提供）

他稱，受水患困擾，豬場不敢引入新豬或進行繁殖，擔心一場大雨血本無歸，上周四的水浸，至今死了逾70頭豬，部分配種母豬染病，損失約80萬元，他一度心灰意冷想過結束豬場，但一家生計無以為計，只好苦撐下去，「如果政府唔做嘢，我哋真係等死，覺得好無奈」，他促請當局盡快還原去水渠，防止再出現嚴重水浸，讓他們一家人有條生路。

另一豬場職員亦大吐苦水指，過去縱使黑雨警告，每小時雨量超過200毫米，豬場亦沒有水浸，全因村內的10米闊大水渠沒有堵塞，去水暢順，但自從有人建貨倉，擅自堵塞政府渠後，這兩年水浸越趨嚴重，近日連場大雨，本月4日、6日、7日及今日（14日）已出現四次水浸，「搞到余生都發晒火」，由於政府早前疏通渠道，致今次水浸不太嚴重，否則後果嚴重。