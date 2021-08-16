屯公奪命車禍｜工會：離世車長九巴退休　過檔城巴繼續工作

今（16日）凌晨一輛962B線城巴在屯門公路支路近汀九橋，與一輛因拋錨而揭起車尾門的客貨車相撞，63歲城巴車長朱潔強傷重不治。城巴有限公司職工會理事長許漢傑對事件深表難過，並引述工友消息稱，離世車長原本已在九巴退休，近年才轉職到城巴繼續工作，未料遭逢不測。工會正透過公司聯絡死者家屬，盼盡力提供協助。

據認識朱潔強的工友透露，朱早年曾駕駛60X線九巴，退休後過檔城巴。許漢傑向《香港01》表示，朱潔強並非其工會會員，但工會有理事認識他，據知朱生前曾經是九巴車長，因年屆60歲退休年齡，約3年前在九巴退休，其後入職城巴車長。許指出，現時九巴退休年齡為60歲，而城巴則為65歲，故朱退休後仍可獲城巴聘用。

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許漢傑透露，朱車長育有子女，子女均已成年，惟其詳細家庭狀況有待了解。工會正透過城巴公司聯絡其家屬，希望提供協助，包括考慮發放經濟援助等，以解家屬燃眉之急。

城巴：涉事車長是團隊重要成員

城巴發言人表示，涉事車長是城巴團隊一名重要的成員，公司對他在交通事故中不幸離世深感哀痛，向其家屬致深切哀悼與慰問，並將盡力向家屬提供協助，以及向相關同事提供輔導支援。發言人強調，公司會全力配合警方，調查是次事故之經過及成因。

事發於今日凌晨零時，一架客貨車在屯門公路支路近汀九橋左一線拋錨亮起死火燈，司機開啟車尾門以取出膠桶擺放後方，提示其他駕駛者。不久一輛城巴962B線雙層巴士駛至，巴士車頭撼向客貨車尾門，尾門有如刀鋒般插入巴士駕駛室直插車長頸部。63歲車長朱潔強嚴重出血昏迷，急送仁濟醫院搶救，惜最終不治。