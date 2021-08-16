屯公壞車尾門奪命　3年前西隧慘劇翻版　專家籲立例禁公路開尾門

2019年西九龍公路近西隧口奪命車禍，一輛城巴撞向因壞車而停泊的貨車，兩車司機同告身亡，包括育有三名年幼子女的59歲城巴車長蘇國偉。事隔逾3年，屯門公路往汀九橋支路重演悲劇，今（16日）凌晨城巴962B撼向拋錨客貨車尾門，尾門有如刀鋒般插入巴士駕駛室，直插車長頸部。63歲朱姓車長重創，送院後不治。

汽車專家提醒職業司機「愈唔危險，愈熟嘅路，愈要提高警覺。」同時促請政府部門考慮立例禁止高速公路開尾板或尾門行為，避免同類意外再三發生。



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屯門公路支路近汀九橋發生奪命車禍，周一（16日）凌晨零時一架客貨車在慢線拋錨亮起死火燈，司機開啟車尾門以取出膠桶擺放後方，提示其他駕駛者。不久一輛城巴962B線雙層巴士駛至，巴士車頭撼向客貨車尾門，尾門有如刀鋒般插入巴士駕駛室直插車長頸部。63歲姓朱車長嚴重出血昏迷，急送仁濟醫院搶救，惜最終不治。

事件彷彿3年多前西九龍公路發生奪命車禍翻版。2019年3月4日上午約10時半，一輛貨車沿西九龍公路行駛至西隧管制範圍，因壞車停在左二線，召喚拖車期間，貨車司機下車落貨，其太太留在車內。貨車司機打開尾板落貨時，城巴疑收掣不及直撞上去，其尾板如刀般劏開城巴車頭，本來在貨車斗內的貨車司機被撞跌，城巴撞車後餘勢未了，將貨車司機捲入車底，送院後證實死亡。城巴司機亦捲入車底，當場死亡，事件造成2死17傷。

李耀培：尾門打開失緩衝作用 影響視線

「（西九龍公路奪命車禍）日間都會發生，何況凌晨時分？」香港汽車會會長李耀培坦言兩宗意外十分相似。他解釋，除了重型貨車，所有車輛設計已考慮到前後撞意外，「泵把對泵把」的撞法可以減輕撞擊力，降低人命傷亡機會。但當客貨車車尾門打開，失去泵把作為緩衝之餘，亦阻礙後車司機觀察「死火燈」，同時失去車牌反光提示作用。他促請政府部門考慮立例禁止高速公司開尾板或尾門行為，避免同類意外再三發生。

另外他提醒職業司機「愈唔危險，愈熟嘅路，愈要提高警覺。」在高速公路上都有可能遇到障礙物、壞車、貓狗等突發情況，切勿因熟路而掉以輕心。

↓↓2019年西九龍公路奪命車禍↓↓

