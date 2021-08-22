01獨家﹒大埔恐怖車禍｜夫死妻傷　胞姊手執遺物痛哭

熙來攘往的大埔廣福道，周日（22日）發生奪命車禍，的士失控剷上行人過路線安全島，釀成1死9傷。《香港01》追訪到59歲鄭姓死者一家，原來事發時恩愛夫妻放假外出購物，行經廣福道過馬路時，突然一輛的士高速衝來，可憐夫妻二人從此陰陽相隔。死者當場不治，其51歲姓陳妻子受傷，清醒留醫威爾斯親王醫院。一對子女奔波於現場及醫院。鄭家均為大埔街坊，死者胞姊手執遺物痛哭，胞弟則在旁安慰，他未敢向90多歲老太講及兄長離世消息。



據了解死者姓鄭，59歲，是大埔街坊。鄭與妻子育有一子一女，居於富亨邨，子女已經長大。夫妻二人恩愛，同任職食物包裝工人，今日放假外出購物，上午11時許行經廣福道過馬路時，突然一輛的士高速衝來。夫妻二人陰陽相隔，鄭當場不治，其51歲姓陳妻子受傷，清醒留醫威爾斯親王醫院。一對子女奔波於現場及醫院。鄭家均為大埔街坊，胞弟未敢向90多歲老太講及兄長離世消息。

▼▼閉路電視拍下事發經過▼▼



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大埔恐怖車禍 夫死妻傷

有閉路電視片段拍到事發一刻，片段長36秒，可見當時廣福道現場人來人往。當行人過路處交通燈轉為綠燈時，數十途人開始橫過馬路，當時一切如常。惟過了11秒左右，畫面右方突見一輛的士高速衝來，繼而如「骨牌」般撞倒地多，有人被撞至倒地不起。的士最終停於距離安全島五米位置，車頭冒出白煙。途人紛紛望向的士位置，呆若木雞未及反應，未幾始見有人走近的士查看，才知事態嚴重，多人被撞至非死即傷。另一片段則拍到的士事發前情況，片中肇事的士駛過，前面新界的士收慢，的士突高速抽頭越過，懷疑因此失控及衝燈肇禍。

事發後一名男子慌張地左右探看，有途人大嘆：「嗰件（那人）唔會郁」，有途人張開雨傘替傷者擋太陽，未幾有途人提醒：「唔好郁佢」。當發現有孕婦等人被捲入車底，情況危急，現場一片嘩然，有男子向行人路上的途人揮手：「多啲人，唔該」，其他途人紛紛上前幫手，結果20多名大漢合力移開不斷冒煙的士救人，大叫「一、二、三」。現場馬路兩旁站滿旁觀人群，對慘象嚇得目瞪口呆，有女子更當場哭泣，頻呼：「好驚」，的士移開後只見兩人昏臥地上，地上大灘鮮血，慘不忍睹。

車禍造成1死9傷，包括8名途人及肇事的士司機。死者姓陳妻子腳受傷，清醒留醫威爾斯親王醫院。一名孕婦被捲入車底，由途人合力抬起的士救出，她頭及盆骨受傷昏迷，正在深切治療部留醫。另有分別51歲及63歲老婦昏迷在威院及北區醫院治理。

另外有1女1男、一名4歲小童受輕傷，分送那打素及威爾斯親王醫院醫院治理。一名49歲男子腳傷拒絕送院。而的士司機則報稱不適送院。