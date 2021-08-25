大埔恐怖車禍｜死者家屬鄭小姐：感謝香港人關心　籲暫停捐款

周日（22日）上午大埔發生的嚴重車禍，造成2死8傷。其中一對家住富亨的夫婦更因此天人永隔，姓鄭（59歲）丈夫身故、姓陳（51歲）妻子則重傷。大埔區議員何偉霖前晚（23日）於其社交媒體專頁「何偉霖網上工作室」發帖，指過去兩日接獲不少大埔街坊查詢，了解於車禍中離世的富亨街坊和其配偶狀況，以及家屬是否需要精神、經濟支援及想捐款等。

何偉霖續指，鄭家並非富裕家庭，遇上沉重打擊後需要經濟支援，遂透過他籌款。何同時將家屬的銀行戶口登於「何偉霖網上工作室」的文章，呼籲市民欲想略盡綿力，可以直接將捐款存入鄭小姐帳戶。



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及至昨日（24日）晚上，何再於「何偉霖網上工作室」刊登一封署名鄭小姐的致謝聲明，鄭小姐即車禍中不幸離世及重傷夫婦的女兒。該聲明首先「感謝各位香港市民關心」，直言因忙於安排後事及探望手術後的母親，心情仍未平復。

她在該聲明中表示：「想多謝各位街坊嘅心意捐贈...明白各位街坊非常熱心。我地會將呢筆款項用於，爸爸後事及媽媽日後醫療及康復，我哋有心理準備呢條路係會好漫長，幸好弟弟剛剛畢業，可以有更多時間照顧家人。」

她續道：「容許我再一次感謝當日奮勇救人嘅街坊。請讓大家可以幫一啲更有需要嘅人，我們會堅強照顧好家人和自己，亦都再一次感謝所有香港市民、各部門嘅幫助，讓我們感到並不孤單！與家人商討後，希望大家暫停心意捐款，現在對於我地黎講已經係莫大嘅幫助，亦都深深感受到香港人暖意和關愛，令我地好感動！衷心感謝。」

鄭小姐感謝信原文。