大埔恐怖車禍｜抬車救懷孕妻、安慰4歲兒　堅強爸憶述意外泛淚光

大埔廣福道的士衝燈鏟上安全島，造成2死8傷奪命車禍。一場突如其來的意外令劉氏一家遭逢巨變，劉先生當日偕妻兒到大埔為未出世女兒購物，豈料37歲𠐦孕太太及4歲兒子卻被的士撞至重傷，當日他與熱心市民抬的士救妻，並安慰受傷兒子。兩名至親送院後一度情況危殆，留醫治理，讓他牽掛的還有未出世的女兒。《香港01》記者今早在醫院接觸到劉先生，見他連日來為妻兒疲於奔命，一臉憔悴，但仍堅強守護妻兒，惟談到事發一刻卻眼泛淚光，他表示太太及兒子現時情況已有改善，希望太太順利生產，兒子康復，一家四口平平安安。



劉先生今早在醫院接受訪問。（楊嘉朗攝）

年約40至50歲的劉先生連日來為妻兒奔波，面容顯得憔悴，談到事發當日的情況時仍猶有餘悸、眼眶泛紅，「（全家）一齊過馬路，砰一聲擰轉身就唔見哂啦。」劉先生坦言，至今仍未看過意外一刻的車Cam片段，無法判斷的士是否超速，「我到而家都無睇過啲片，淨係睇啲keyword嘅報道，無睇相啊片啊，全部都無睇。」

妻子轉加護病房 兒子頭部受傷要觀察後續發展

據劉生所指，意外後他見到4歲兒子頭、面部受傷，倒卧在安全島的燈柱旁邊，但卻遍尋不獲同行的妻子。他在現場不斷張望，最終在的士車底發現妻子，遂聯同在場熱心市民抬車救人。記者翻查當日市民抬車救人的片段，見到一名身穿深色衣服、疑為劉先生的男子，首先察看4歲男童的傷勢，神情略顯慌張，隨後走到的士車底探頭視察，最後與約20名途人合力移開的士。

+ 15

現時最令劉生牽掛的始終是兩母子的健康。他指，太太情況穩定，已由深切治療部轉到加護病房治理，雖回復清醒，但神智未算清晰。至於兒子因頭部受傷，雖已有好轉，但尚要觀察後續發展，劉生表示：「（兒子）要啲時間（康復），而家個治療無咁快可以知，最快要下個禮拜一，因為個腦……顱內壓要時間去穩定，但係stable，未去到下一個step。」

未有即時經濟困難 感激市民捐款好意

劉生曾透露因疫情關係，年初才找到新工作，豈料此時家中卻遭逢巨變，需要時間照料妻兒。曾經有熱心市民表示願意透過捐款，為傷者家庭提供支援，劉生指現時未有即時經濟困難，但感激市民的好意。