大埔恐怖車禍｜堅強爸爸續守候：生存先有希望　感激途人抬車救人

大埔廣福道上周日（22日）的士衝燈鏟上安全島車禍，造成2死8傷奪命車禍。傷者中包括孕婦劉太及其4歲兒子，丈夫劉先生指懷孕妻子盆骨骨折一度留醫深切治療部，現時情況穩定；惟兒子頭部受創，現時仍未度過危險期。

丈夫劉生連日到醫院守候，他表示現時無法預料兒子康復路及未來影響，惟哽咽指「有生存先有希望」。劉再次感激當日協助抬車救人的熱心人士，「真係唔知（他們）哪來的力量，真不可思議」。



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劉生傍晚繼續於守候兒子，他表示兒子的顱內壓仍然偏高，因腦創傷需要長時間評估，待情況穩定才可以進入下一個階段，現時只有不停等待，「唔會知道損害有幾大，有無辦法復元、可正常返學、自己生活、講野、眨唔眨到眼都唔知」，坦言相信過程將十分漫長。至於太太及胎中幼女，劉生指她們情況暫時穩定，惟仍要時間確認胎兒無恙，又指相信太太仍需臥床一段長時間，劉生哽咽指「有生存先有希望」。

感激途人抬車救人

劉生又感激意外當日，多名熱心人士協力將的士車抬起，「我嚟到醫院（手）都軟晒，真係唔知（他們）哪來的力量，好不可思議，成架車原地升起移走」。他又希望公眾不應怪責協助人士，又指當時的士正漏機油及冒白煙，「當時唔救，一爆就唔使救」。