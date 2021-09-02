被捕熊貓大狀蕭震然　曾任青年民建聯副主席　玉女律師同落網

12人包括執業大律師及律師在內，涉嫌串謀詐騙，侵吞8個物業業權後騙取共逾6,000萬元，被警方商業罪案調查科拘捕。消息稱，被捕執業大律師為蕭震然（36歲），他為民建聯前成員，曾出戰區議會選舉但落敗。另一被捕女律師為衛珮璇（35歲），她早年以「玉女律師」形象出選中西區區議會，落選後亦淡出政壇。商罪科疑案中有人與其他人士串謀，利用其法律專業知識，侵吞受害人財產。



被捕的12名人士中，包括一名執業大律師，另有2名事務律師、1名法律行政文員、5名財務公司職員等。調查顯示，犯罪團伙涉嫌於2020年5月至2021年3月期間，串通律師、法律行政文員及財務公司職員，利用傀儡使用虛假身份證冒充業主，經律師樓盜取8個物業業權。傀儡之後將物業抵押予財務公司申請貸款，或將物業出售，涉款金額達6,270萬元；涉案8個物業包括一個市建局重建計劃單位。

消息稱，涉案被捕的執業大律師為蕭震然。昨日（9月1日）中午12時許，警方商罪科將蕭押返中環德輔道中律師行作進一步調查。商業罪案調查科警司李慕賢於今（2日）午記者會上指出，不方便透露被捕大律師在案中的角色，惟律師樓在處理物業業權事宜時，相關人士有責任檢視樓契，疑案中有人與其他人士串謀，利用專業知識侵吞受害人財產。

翻查資料，蕭震然在澳門出世，香港長大，先後在深水埗及沙田居住，修畢法律課程後成為執業大律師，並曾任輔警，駐守旺角區。蕭已婚，育有兩名女兒。他曾加入民建聯，出任過青年民建聯副主席，並於2015年以民建聯成員身份，出選沙田區議會烏溪沙選區但落敗，最後離開民建聯。

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前年反修例風波中，蕭與近100法律界業內人士成立名為「香港熊貓大狀」的義工律師團，為香港警察及其家人、「愛國愛港」人士、內地同胞等提供法律援助。另外被捕人士中，亦包括蕭震然的妻子，據悉與其中一個涉案單位的交易有關。

至於另外兩名被捕事務女律師分別姓衛（35歲）及姓林（46歲）。消息稱，兩人分別為衛珮璇和林欣芳。其中衛珮璇早年以「玉女律師」形象，獨立身份出選中西區區議會，落選後淡出政壇轉戰法律界。據報道，她早於28歲便開了第一間律師行，惟她經營的律師行於2017年被指欠租鬧上法庭。