支聯會︱警追查常委徐漢光下落　今早登門撲空　拘女傭涉阻差辦公

警方國安處今早（8日）拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉，被指早前拒絕向國安處提供資料，包括支聯會過去8年財政、會議等紀錄，涉嫌違反「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」，4人至今晚續被扣查，警方稱會調查被捕人有否涉及其他罪行。

消息指，另一名支聯會常委徐漢光亦為警方目標，今早警方曾到徐寓所欲作拘捕，惟其菲傭拒開門，警方破門入屋後發現徐漢光不在單位內，其44歲菲傭涉嫌阻差辦公被捕。



警方國安處上月底向支聯會多名常委發信，包括正在服刑的主席李卓人及副主席何俊仁、另一名副主席鄒幸彤、常委徐漢光、梁錦威、陳多偉及鄧岳君，指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求會方於9月7日或之前，交出2014年起的會議紀錄，以及與海外或台灣政黨、政治組織的金錢往來等資料。鄒幸彤與3名常委其後召開記者會否認支聯會是「外國代理人」的指控，昨日（7日）亦到警察總部遞信，批評國安處濫用權力強迫公民組織交出資料，表明不會提交任何資料。

今早警方於全港多區分別拘捕鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉，涉嫌違反《香港國安法》下的《實施細則》附表5第3(3)(b)條「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」。4人至晚上仍被扣查，警方指會調查被捕人有否涉及其他罪行，又指不排除有更多人被捕。

警方現時正追查另一名支聯會常委徐漢光的下落。（資料圖片）

正追查徐漢光下落 拘女傭涉阻差辦公

消息指，另一名支聯會常委徐漢光亦為警方目標，今早警方曾到徐位於荃灣的寓所欲作拘捕，惟當時其菲傭拒開門，警方破門入屋後發現徐漢光不在單位內，該名44歲菲傭涉嫌阻差辦公被捕，警方現時正追查徐漢光的下落。