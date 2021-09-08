支聯會︱警拘4人涉拒依國安法交資料　李家超：違法必採取行動

警方國安處早前去信支聯會多名現任常委，要求在昨日（7日）限期前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，但支聯會最終無向警方提供相關資料。今日（8日）早上，警方即採取行動，拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君、梁錦威、陳多偉。警方發聲明指，所有被捕人現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

保安局發聲明，支持警方根據《港區國安法》第43條下的《實施細則》，向拒交資料的團體採取執法行動，不點名批評支聯會「無視警告，一意孤行」，堅決拒絕配合警方提交資料，警方必須採取執法行動。局方重申，《細則》已清楚訂明沒有遵從有關提交資料要求的後果，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁半年。



▼鄒幸彤今早被捕情況▼



警不排除更多人被捕 李家超：如入法網必受規管

警方指，國安處今日在全港多區採取執法行動，以《香港國安法》下的《實施細則》附表5第3(3)(b)條「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」，拘捕3名男子和1名女子，年齡介乎36至57歲。警方表示，所有被捕人現正被扣留調查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

政務局局長李家超表示，警方正就案件採取執法行動，因此不便評論，但強調任何人或組織在香港的行為，如有法律規管的話都會受到規管；而任何人或組織的行為違反香港法律，政府立場很清晰，必須依法處理。所以，警方或任何執法人員，都會按照法規針對違法行為依法處理及調查。

▼支聯會常委到警總遞信▼



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支聯會昨遞信批違反自然公義 鄧炳強警告迅速執法

支聯會昨日（7日）到警察總部遞信，表明不會應要求提交任何資料，5名常委發公開信回應，指警方單憑「有合理理由相信」並不足夠，重申支聯會並非「外國代理人」，警方未曾解釋要求的資料與偵查國安罪行相關，所以是違反自然公義原則，亦無合法基礎。

保安局局長鄧炳強昨日指，留意到支聯會稱不會提交資料，此舉可能涉刑事，相信警方的跟進行動會有很效率及迅速，「執法行動會嚟得好快」。

現時多名支聯會核心已因其他案件身在獄中，包括主席李卓人。（資料圖片）

囚中李卓人：不接受「外國代理人」指控

除今日被捕的4名人士外，目前身在獄中的支聯會主席李卓人，昨日亦通過社交平台，表明不接受警務處處長指稱支聯會為「外國代理人」。他表示，支聯會自八九年成立以來，從來都是以香港人為主體，由香港人自行組織和運作的團體，以傳承八九民運精神為目標，在香港與港人一起追求和爭取平反八九民運，建設民主中國的大方向。「我們從來不接受任何外國政治組織的指示行事，希望 閣下收回不合理的指控。」

李卓人提到，現時身在獄中，難以接觸支聯會的資料，但相信支聯會的資料過去已是以高透明度向香港人交代，而活動亦是公開進行，並得到香港人的支持和參與。