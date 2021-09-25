車cam直擊｜吐露港公路五車連環撞　寶馬全身而退網民稱奇

大埔吐露港公路昨晨（24日）4小時內，接連發生11宗車禍。其中1宗五車意外，發生於返工返學的繁忙時間，「塞爆」慘況令打工仔及學生哥叫苦連天。意外一刻車cam片段更令網民嘖嘖稱奇，一輛寶馬E46私家車雖置身於亂撞的車群中，最後卻全身而退，未有捲入車禍。網民驚喜激讚「好識走位全避開哂」、「架E46有料到！」



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該宗意外發生於昨晨近7時，警方表示牽涉三輛私家車、一輛輕型貨車及一輛的士，五車在往沙田方向近廣福邨對開吐露港公路相撞，意外中的士司機受輕傷送院。

相關車cam片段在網上瘋傳，可見當時天下路滑，現場為四線行車，其中四輛涉事車輛均於快線行駛。最前方之的士先收慢停下，尾隨私家車雖能及時減速，惟第三輛輕型貨車疑未及反應，急忙扭左「抽頭」，結果連越兩線撞向另一輛私家車；原本緊隨其後的一輛藍色私家車，則疑被遮擋視線，當輕型貨車「抽頭」後，即猝不及防，撞向第二輛私家車，再將其推前撞向的士，最終釀成五車意外。

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由於輕型貨車連越兩線，導致車禍範圍涵蓋三條線，但網民焦點卻落在於第三線行駛的一輛寶馬E46私家車上。片中可見，當輕型貨車在其前面越過時，寶馬已及時減速，其後該五車接連相撞後，位處中間的寶馬幾被大包圍，右邊快線的涉事藍色私家車更越至其線，但寶馬仍能及時扭左避開，結果絲毫無損，未有捲入車禍中，最終揚長而去。

網民對於寶馬全身而退感到驚奇，盛讚該車司機駕駛技術及態度優秀，「架寶馬危機意識十分之強」、「司機一定好專注先做得到」、「好識走位全避開哂！」、「架E46有料到！」不少網民亦大呻因意外而嚴重遲到，勸喻司機小心駕駛，「大埔、北區嘅人返工返學遲晒到！」、「冇塞車，點解最前面架的士要急停？」「落雨仲揸咁快？個個唔睇就抽頭？」

除了此宗意外，昨晨吐露港公路於4小時內，共發生11宗車禍，「塞爆」慘況令居民苦不堪言。有大埔區議員指，開學至今大埔已發生多次交通意外，認為區內現有道路已近飽和，惟政府只不斷插針式加建屋邨、屋苑，卻無完整規劃大綱；加上富蝶邨於2023年全數入伙後，將為區內增加約2萬人口，形容未來區內的交通情況令人擔憂。