吐露港公路4小時11宗車禍大埔塞爆　區議員憂新邨落成塞車更嚴重

大埔吐露港公路今日（24日）於4小時內發生11宗車禍，令大埔區的交通受阻，全區塞爆之下，不少居民上班上學大受影響。有大埔區議員指，開學至今大埔已發生多次交通意外，認為大埔區現有道路已近飽和，但政府只不斷插針式加建屋邨、屋苑，至今未有完整的規劃大綱，加上富蝶邨全數入伙後，將為區內增加2萬人口，他形容未來區內的交通情況令人擔憂。



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今日早上約7時，吐露港往沙田方向近廣福邨對開發生5車串燒意外，包括3輛私家車、一輛的士及一輛客貨車。意外令大埔區內的交通完全塞爆，據知很多巴士因「回唔到車」，令大埔中心、寶鄉橋、大埔墟甚至廣福邨的巴士站都出現長長人龍。大埔區議員何偉霖指，吐露港公路的車流每年遞增，塞爆事件已非首次發生，他們已多次在區議會上提出相關問題，惟至今未見有部門牽頭處理。

何偉霖形容，現時區內道路在繁忙時間已近飽和，政府對可否重新規劃或擴展道路基本上沒有實質方案，而大埔區內或將會有船灣過渡性房屋、林村建大型屋苑等多個房屋項目，富蝶邨亦已有一幢樓派發入伙紙，另外八棟將於2023年落成，預計至少為區內增加2萬人口，但屋邨只有一條路出入，難以應付更多的人口及車輛，「現時所見出行模式仍然不變，本身嘅道路已係咁嘅情況，實在係百上加斤，難以承受。」他表示曾向政府建議在富蝶邨後方近鳳園位置建路往吐露港公路，惟署方並沒展開研究，他擔心大埔會成為「另一個元朗」，日後一旦遇上車禍便令全區癱瘓，「其實大型屋邨落成前，就要諗好配套，現有道路已應付唔到人口增長，好擔憂。」