水警墮海失蹤｜走私快艇成群結隊片段昨瘋傳　警方震怒嚴打反擊

疫情下，中港兩地有限度通關，導致海上走私猖獗，機場對開水域、沙洲及龍鼓灘一帶成為走私熱點 ，不時有「超級大飛」成群結隊出沒，目無王法，前外籍警官「Les Bird」昨晚上載一段短片，拍攝到走私快艇百舸爭流的壯觀場面，明剃警方眼眉。



該短片上載fb，片長3分19秒，拍攝地點於機場水域對開，片中所見，數十隻走私快艇從港珠澳大橋一字排開高速駛至，摩打聲響徹海面，濺出一條條浪花，艇上大都一個人，艇隊向着遠處駛去，漸漸消失於畫面中，來去如風。

網民對此議論紛紛，「走私豬肉嗎？」、 「香港警察在哪裡？」、「這些混蛋甚至不必假裝躲起來」、「俾你拉左幾隻又點, 仲有幾十隻」。據了解，片段流出後警方大為震怒，走私集團猖獗程度已近失控，警方於是在水警西分區展開嚴打行動，以挫走私集團氣焰。

每年偷運數以十億計貨物

一名知情人士透露，本港海上走私變得無法無天與疫情有關，以往以陸路走私為主，私梟近年利用疫情，中港兩地封關，內地人無法外出購物，大量由香港經海路走私返內，走私快艇船隊一般集結港珠澳大橋橋墩下，接到命令便前往附近漁船取貨，貨物包括凍肉、海鮮食材、海味、消費品及高價電器等，每年偷運貨物數以十億元計。他稱，「超級大飛」速度快，機動性高，靠近內地水域，水警及海關船隻難以追截，所以更加有恃無恐， 日以繼夜在海上穿梭往還，並把港珠澳大橋橋墩當作聚腳點，無懼警方掃蕩。