水警墮海失蹤｜沙洲再發生反艇意外　去年海關快艇沉沒3關員殉職

周六（25日）一艘水警快艇在沙洲對開追截走私船隻時，意外反艇，多名警員墮海，一名水警墮海失蹤。去年1月22日，海關在屯門龍鼓灘對出沙洲海面，進行反走私巡邏行動時，疑受撞擊翻船，釀成海關人員3死2傷。資料顯示，沙洲不時有不法份子進行走私，水警及海關等執法人員曾在上址執行反走私行動，包括有走私快艇高速駛走，執法人員需展開追截。



去年海關於沙洲反走私巡邏 疑受撞擊翻船 3名海關墮海殉職：



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事發在去年1月22日，屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘海關快艇沉沒，船上5人墮海，其中2男1女關員昏迷，送院搶救不治。當日，3名死者救出時已失去意識，3人均有穿上救生衣。事件釀成3名隸屬港口及海域科海域行動課的關員殉職，包括43歲女高級關員吳詠敏、39歲署理高級關員黎志恆及26歲關員黃焯梆。

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案發當日，涉事海關船隻為海關船隻，舷號CE13，屬淺水巡邏船，為中國製造，事發時正在執行追截任務。意外後，整艘船嚴重損毀，隨即沉沒。消息稱，該3名殉職海關人員，於意外後被困在「軚房」內，約40分鐘後始由消防蛙人救出。根據海關網頁資料，淺水巡邏艇的任務，包括追截走私快艇及機動舢舨。

周六（9月25日）水警沙洲截走私船反艇 警員墮海失蹤



事發在今日（25日）早上9時許，有可疑快艇在西部水域出沒，懷疑走私貨物，水警展開追截。至沙洲對開，水警快艇意外反艇，多名警員墮海，消防接報趕抵救援，發現其中一名水警不知所終，另三名警受傷，現正進行搜索，政府飛行服務隊亦出動直升機協助搜索，救援人員出動無人機協助搜索。據悉，失蹤水警是一名女警。