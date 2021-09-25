水警墮海失蹤｜水警沙洲反艇3警獲救1女警失蹤　一哥抵醫院探望

一艘水警巡邏艇於沙洲截查走私船隻時，有懷疑走私快艇在西部水域出沒，一艘水警多重任務截擊艇展開追截，至沙洲對開快艇意外反艇，4名警員墮海，其中3名警員獲救，一名女警不知所終。水警、消防、政府飛行服務隊等出動搜索，警方派人在龍鼓灘出動無人機搜索。下午4時許，涉事水警快艇由吊船吊起。

失蹤女警林婉儀為高級督察，隸屬於水警西分區，駐守昂船洲水警小艇警署，她為小艇隊指揮官。下午近5時半，警務處處長蕭澤頤等高層到達屯門醫院探望受傷警員。蕭澤頤離開醫院時表示，目前搜救女警行動今晚仍然繼續，警方聯同各相關部門等會繼續全力進行搜索，未有就意外成因等提問回應。



下午4時許，水警快艇由吊船吊起。（馮國良攝）

據知，失蹤女警林婉儀為高級督察，隸屬於水警西分區，駐守昂船洲水警小艇警署，她為小艇隊指揮官，今晨與3名同袍駕駛「多重任務截擊艇」進行反走私活動。據了解，其餘3名受傷獲救的警務人員，包括一名高級督察、一名警長及一名警員，他們全部人輕傷，主要是挫傷、擦傷及扭傷，他們先被送往屯門碼頭，再由救護車送至屯門醫院。

至中午12時許，搜救人員仍在沙洲對開海面搜索失蹤女警，他們亦曾搜索涉事小艇但初步未有發現其蹤影。政府飛行服務隊亦出動直升機協助搜索，警方派人在龍鼓灘出動無人機搜索，惟暫時未有發現。

下午近5時半，警務處處長蕭澤頤到達屯門醫院探望受傷警員。（余睿菁攝）

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警方出動特別任務連（俗稱：水鬼隊）下午約1時於附近海域搜索，現場消息指中國海警亦派出深圳局海事巡邏船到場協助搜救。有船家表示因疫情關係，近期走私問題十分嚴重，晚上曾經有過百艘走私艇穿梭來回，十分影響香港船民安全。至下午約2時，直升機一度沙洲對開海面盤旋，3艘快艇到場搜索。

至下午約2時半，其中一名墮海獲救的警員，送院後他披上急救保暖毯，警察傳媒聯絡隊到醫院了解情況。下午3時許吊船到場嘗試將反轉的巡邏艇吊走，並於下午約4時許成功吊起快艇。

警務處處長蕭澤頤、警察公共關係科總警司郭嘉銓等高層於下午近5時半，到達屯門醫院探望受傷警員。約20分鐘後蕭澤頤離開醫院時表示，目前搜救女警行動今晚仍然繼續，警方聯同消防處、政府飛行服務隊及內地相關部門等會繼續全力進行，未有就意外成因等提問回應。消息指，蕭澤頤下午曾到水警總區總部，了解事件及相關搜索行動。

【水警墮海】水警沙洲截走私船反艇，一名女警墮海失蹤。（馮國良攝）

警方：一艘水警巡邏艇翻側 船上4名人員墮海 在場繼續搜救一名警務人員

警方發言人指，今日（25日）上午約8時20分，一艘水警巡邏艇在沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，他們清醒被送往屯門醫院治理。警方和相關部門在場繼續搜救一名警務人員。經初步調查，案件列作水域搜救行動。

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