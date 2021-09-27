水警殉職｜林婉儀遺體送別　水警基地變淚海

女高級督察林婉儀反走私期間，遭走私大飛撞翻墮海，在怒濤駭浪中失去蹤影，與她出生入死的同袍當時已難言樂觀，自知生存機會渺茫，但當真正收到死訊時仍難抵傷感，屯門大欖水警基地今晨一片愁雲慘霧，大批林婉儀的同袍及家屬送別這位「走私剋星」，當遺體送抵基地時，不少鐵漢禁不住掉下眼淚，甚至相擁痛哭。



今晨9時許，林婉儀的遺體由水警輪從大嶼山二澳送返大欖水警基地，當抬上碼頭時，有同袍左手按在胸口向她致敬，其親屬亦獲安排到場認屍，只見一名白髮蒼蒼的老伯，在警務人員陪同下黯然到達水警基地。至中午12時許，數十名警員排列道路兩旁，他們挺起胸膛站立，讓黑箱車緩緩從身邊駛過，送別儀式完結後，在場人士難掩悲傷，有親友哭得死去活來，有人用紙巾拭淚，有警員相擁痛哭。

其後，林婉儀的親友及部分同袍合共30多人，轉往龍鼓灘，遙對林婉儀出事的沙洲海祭，他們點燃香燭，放上祭品，兩名道士陪同下拜祭，潮來潮往，眾人心潮澎湃，部分人淚眼盈盈。另在富山殮房，水警同袍及家屬亦送林婉儀最後一程，待其遺體安置好才離開。

林婉儀遺體送往大欖水警基地。（馮國良攝）

部分同袍左手按胸向林婉儀致敬。（馮國良攝）

首名小艇女指揮官 工作拼搏

現年37歲的林婉儀，是首名小艇女指揮官，本身擁有船隻駕駛牌照，2007年加入警隊，紅褲子出身，由基層警員做起，初入警隊時駐守屯門警區任軍裝警員，後來調派至屯門警區刑事調查隊，2013至2014年間經內部投考，憑着努力晉升至督察，後來她因喜歡水警工作，再轉調水警高級督察，她的facebook亦以水警基地對開的碧海藍天作橫額，平日她喜歡行山及運動，是警隊女子足球隊成員。

林婉儀工作拼搏，身先士卒，多次帶領同袍出海與私梟鬥智鬥力，屢破走私案，有「走私剋星」之稱，深受同事敬重，上周六（25日）8時許，她與3名同袍駕駛多重任務截擊艇進行反走私活動，不料遇到走私集團成員瘋狂反抗，被一艘走私大飛猛撼右邊船尾，撞翻截擊艇，3名同袍受傷獲救，她不幸葬身大海，成為兩年來第4位反海上走私殉職的執法人員。