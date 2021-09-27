水警殉職｜女高級督察遺體尋獲　一哥抵水警基地：非常痛心

上周六（25日）早上，一艘水警快艇在沙洲對開遭大飛撞翻，船上警員3傷1失蹤，女高級督察林婉儀不知所終，踏入第三日（27日）突破性發展，大嶼山二澳海面發現女浮屍，證實是林婉儀遺體。遺移被運返大欖水警基地，家屬及大批同袍向遺體送別。「一哥」蕭澤頤其後亦抵達現場，他表示警隊上下非常痛心，向其家人致深切慰問。



女高級督察林婉儀的遺體於今早在大嶼山二澳海面被尋獲。

林婉儀遺體被送往大欖水警基地。（馮國良攝）

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今晨7時許，男子在大嶼山二澳泳灘划舢舨船期間，發現一具人形物體漂浮，於是報警，警方及消防到場，證實是一具女浮屍，從外貌及衣著特徵，相信是女高級督察林婉儀遺體，早上9時左右，屍體運返大欖水警基地，大批同袍及家屬在基地等候，向遺體送別。林婉儀遺體其後移送往富山公眾殮房，家人神色哀傷，有親友抱頭痛哭。

早上約11時40分時，警務處處長蕭澤頤抵達大欖水警基地。蕭澤頤表示警隊上下非常痛心，向其家人致深切慰問，他多次斥走私罪犯「冷血」，並會加強打擊。

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警方Facebook的警徽轉為黑白色。（警方Facebook截圖）

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事發於上周六（25日）早上，一艘「多重任務截擊艇」水警快艇在沙州一帶水域進行反走私行動期間，被一艘走私大飛刻意猛撞右邊船尾，水警快艇翻沉，4名警員全數墮海，其中3人受傷獲救，包括1名外籍高級督察、1名警長及1名警員，他們被送往屯門醫院治理後，情況穩定；惟同行的37歲女高級督察林婉儀不知所終。被撞翻的水警快艇一度漂入內地水域，事後被拖往昂船洲政府船塢檢驗。

警方表示高度關注事件，即時聯同海事處、消防處及飛行服務隊進行大規模聯合搜救行動。由於事發地點鄰近內地水域，警方同時啟動內地廣東海上救援協調機制，由內地海警及南山海事局派出船隻在內地水域進行搜救。警方對失縱及受傷人員的家屬表示慰問，並會向他們提供所需支援；同時感謝各相關部門的協助，會繼續全力聯合搜救，期望能夠盡早尋回失蹤人員。

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現年37歲的林婉儀為高級督察，隸屬水警西分區，駐守昂船洲水警小艇警署，她為小艇隊指揮官。林婉儀已婚，膝下並無子女，她為紅褲子出身，2007年加入警隊，任職軍裝警員；2010年晉升為見習督察，因熱愛水警工作，2015年加入水警，並於去年轉至水警小艇隊，同時是警察足球隊足球員。