水警殉職｜蕭澤頤四度斥走私犯冷血　聯同內地打擊走私及全力緝兇

失蹤2日的女高級督察林婉儀遺體，今（27日）早於大嶼山二澳水域被尋獲，送往大欖水警基地上岸，家人及同袍在基地告別林，警隊「一哥」蕭澤頤亦趕抵基地。蕭澤頤其後見記者，表示警隊上下對林殉職感到非常痛心，隨後四度怒斥走犯罪犯「冷血」，會與內地加強合作，「一定會！一定會！面對呢啲冷血、目無法紀嘅走私罪犯，我哋一定會全力打擊」，又稱警方會全力緝拿相關罪犯。



女高級督察林婉儀的遺體於今早在大嶼山二澳海面被尋獲。

警隊同袍向林婉儀告別。（翁鈺輝攝）

+ 3

警務處處長蕭澤頤表示，就高級督察林婉儀上周六在執法期間因工殉職，警隊上下感到非常痛心，向家人致以最深切慰問。警方人員一直陪伴在其家人身邊，會給予他們最適切的支援。

水警小艇遭撞翻 警員困船底

蕭澤頤表示，上周六在龍鼓洲近沙洲一帶進行反走私行動期間，一艘被追截的走私快艇撞翻水警小艇，船上4名警員墮海，人員被困在小艇船底內，其中2名警員掙扎後游返水面，支援的水警到場跳進海中，救回1名墮海警員，然而高級督察林婉儀卻不知所終。警方聯同多個部門及內地海警展開搜救，「好可惜喺今朝大約8點鐘，林高級督察嘅遺體喺近二澳水域揾返。」

警務處處長蕭澤頤表示警隊上下非常痛心，向其家人致深切慰問，他多次斥走私罪犯「冷血」，並會加強打擊。（翁鈺輝攝）

四度斥走私罪犯冷血 強調全力打擊走私、緝拿兇徒

蕭澤頤指出，水警在海上的執法行動非常艱辛及危險，警員「一路盡力進行佢哋嘅執法行動，包括反走私執法行動，面對一啲目無法紀、冷血嘅走私罪犯係無畏無懼。我喺度強烈譴責呢啲冷血嘅罪犯，我哋亦都會喺未來去加強我哋嘅反走私行動，目的係將呢啲冷血嘅罪犯繩之於法！」

蕭澤頤指，因為近年內地陸路封關，走私活動明顯增多，警方的反走私行動亦相應加強。2017至2019年警方平均每年拘捕26人，但去年年頭已拘66人，今年首8個月已拘捕46人。他強調會與內地加強合作打擊走私活動：「一定會！一定會！面對呢啲冷血、目無法紀嘅走私罪犯，我哋一定會全力打擊，聯同所有相關部門，包括內地執法部門，嚟緊我哋一定會將佢哋呢啲走私活動全力打擊！」

灣仔警察總部下半旗致哀

蕭澤頤回應指，警隊非常關注同事執勤安全，包括海上及陸上執勤安全，強調今次遇意外的4名警員均有足夠的安全裝備，事發時均穿着救生衣。他指執勤人手視乎行動性質，大型行動在人手的調查一定會加強。雖然今次事件未有人被捕，但警方會全力緝拿相關罪犯。警方相信今次人手足夠，警方每次行動都會進行風險評估。

灣仔警察總部下半旗致哀。（警方Facebook圖片）

此外，灣仔警察總部下半旗致哀，警方Facebook稍早前已將警徽頭像改為黑白色，並稱「警隊亦對事件中另外三名受傷同事表示慰問，希望他們早日康復。」