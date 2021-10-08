賓館內以噴墨打印機、閃粉筆自製偽鈔　29歲男涉兩宗罪被捕及提控

今年8月開始警方發現，有新款的低劣質偽鈔流入市面，包括面值500元及100元，偽鈔以家用噴墨打印機印刷，基本上沒有防僞特徵。警方商業罪案調查科總督察吳基駿指，警方發現騙徒會利用閃粉筆、具有反光性的顏料及金屬線條，嘗試偽冒紙幣的防偽特徵，包括開窗式金屬線及動感圖案。自今年8月至今，警方合共檢獲188張同類型的偽鈔，總值7萬6千4百元。警方經調查後，鎖定一名29歲姓吳本地男子，他報稱無業。



該男子涉嫌與至少4宗，發生於8月24日至9月28日的「行使偽製紙幣」案件有關。至前日（10月6日）晚上，警方發現該男子於旺角區，兩度使用100元偽鈔，包括付的士車資及到店舖內購物，埋伏的探員上前將該男子拘捕，罪名為「製造偽製紙幣」及「行使偽鈔」罪。探員將被捕男子帶返其尖沙咀租用賓館單位搜查，搜出製造僞鈔的工具，包括一部多功能噴墨打印機、多支閃粉筆、印章及壓花工具等。吳被暫控一項製造偽製紙幣及一項行使偽製紙幣罪名，案件將於明日（9日）上午在西九龍裁判法院提堂。



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商業罪案調查科總督察鄧舜仁表示，發現有騙徒坐的士、到便利店或快餐店使用500元及100元偽鈔。鄧舜仁手持真鈔示範，他指真鈔有明顯的凹凸手感、右上角的動感光亮圖案、中間的開窗式金屬線，移動時防偽標誌會有變化及有光亮的圖案。警方呼籲，如果收到偽鈔應該立即向警方及銀行尋求協助，不要嘗試去使用偽鈔。警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行，違例者最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。警方呼籲市民如收到懷疑偽製紙幣，應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。