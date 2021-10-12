西環的士兇案｜死者遺3子女最細9歲　家屬路祭哭斷腸

今（12日）凌晨西環發生之的士司機謀殺案，遇害的48歲的士司機韋劍雄駕駛夜更的士逾10年，事發時他正準備交更予同業，未料疑與乘客爭執，遭人割頸致大量出血，送院死亡。據死者胞姐透露，死者生前是一家經濟支柱，育有三名子女，最細只有9歲，如今一家驟然生變，前路茫茫。下午大批家屬返回現場路祭，各人傷心欲絕。



下午2時許，死者親屬返回案發的東邊街近皇后大道西進行路祭，親友難掩悲痛，有人情緒激動，痛哭起來。現場所見，路邊石壆染有血迹，家屬在旁燒香拜祭。

死者交更前遇害 胞姊：希望盡快捉到兇徒

據死者胞姐表示，胞弟已婚，育有兩女一仔，細仔只得9歲，二女13歲，而大女則18歲，但仍在求學，入讀中文大學會計學系。胞姐續稱，胞弟任職的士司機逾10年，一直當夜更，日常每日傍晚約５時開工，至凌晨約４時許收工，事發時胞弟正準備交更，將的士交予早更同業。

胞姐指，胞弟勤力顧家，之前亦做過其他不同工作，包括鋪電話線及從事大排檔等，是一家經濟支柱。她又形容胞弟為人「好見義勇為，啲嘢唔啱就係唔啱」，估計案發時懷疑胞弟與乘客發生爭執，或是對方有精神問題，結果遭人殺害。對於胞弟突然遭逢不測，胞姐一臉惘然，苦訴：「心願？都冇咩心願．．．希望盡快捉到兇徒。」