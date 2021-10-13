西環的士兇案｜警再發布男疑兇照片及最後露面衣著　形容極度危險

西環昨日凌晨發生的士司機遭割頸謀殺案，警方追緝一名年約30多歲混血男疑兇，並於昨日公開疑兇照片，形容「兇徒相當暴力」。警方於今日（13日）再發布疑兇的另一張照片，相信疑兇極度危險，不排除有暴力傾向，呼籲市民如目擊案件或有資料提供，請即致電97091695與調查人員或任何一間警署聯絡。

警方表示疑犯身高約1.8米，體重約70公斤，中等身材，白皮膚及蓄短黑髮，最後露面時身穿淺綠色風衣、藍色長牛仔褲、深色鞋及攜有一個黑色背包。



警方再發放涉案男疑兇照片。（警方提供圖片）

事發於昨日（12日）凌晨4時許，48歲的士司機韋劍雄接載一名外籍男乘客至東邊街近皇后大道西時，兩人疑發生爭執，韋頸部中刀大量出血陷入昏迷，送院搶救後不治。警方將案件列作謀殺，昨日追緝一名年約30多歲白皮膚混血男疑兇，並公開疑兇照片，警方交代案情時形容「兇徒相當暴力」，呼籲市民如發現兇徒蹤影，應留在安全地方，並在可行情況下與警方聯絡。多名警員昨晚戴備頭盔及手持圓盾，在西環一帶加強巡邏，氣氛緊張。

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據了解，被警方追緝的男疑兇名為蔡南生，洋名Matthew，在求職網站自我介紹為「軟件工程師（Software Developer）」。據知他於2019年疑曾在網上聲言效法美國槍擊案，警方登門拘人及在其睡房櫃發現兩把用報紙包裹的刀。蔡當時被控一項管有攻擊性武器罪，惟及後控方因無法證明有意圖將該菜刀作非法用途而撤控。案件提堂期間，蔡的同住叔叔曾提及疑犯患精神分裂，被告一度被還柙小欖精神病治療中心，後來報告指出被告並無精神病。