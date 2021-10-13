西環的士兇案｜警全力追緝　疑兇多次發表離奇「微波洗腦」言論

被警方形容「相當暴力」，涉嫌昨日（12日）在西環東邊街以菜刀割頸、導致48歲的士司機韋劍雄慘亡的兇徒仍然在逃。據了解，警方正全力追緝的兇徒名叫蔡南生，是香港及南非混血兒。他曾經因為藏有兩把刀，被控一項管有攻擊性武器罪。蔡被指患有精神病，不時在網上發表有關「微波洗腦」言論，令人側目。



蔡南生洋名Mathew，在求職網站自我介紹為「軟件工程師（Software Developer）」。據知他於2019年疑曾在網上聲言效法美國槍擊案，警方在其睡房櫃內發現兩把用報紙包裹的刀，遂以一項管有攻擊性武器罪名起訴他，控方最終因無法證明被告有意圖將該菜刀作非法用途而決定撤控。

蔡被捕前與叔叔同住，控罪稱他於2019年10月3日在睡房管有一把28厘米長菜刀和一把24厘米長刀。案件提堂時，其叔叔曾提及疑犯患有精神分裂症，故法庭曾一度將被告交小欖精神病治療中心看管；但後證實被告並無精神病。

警方正追緝一名兇徒，白皮膚、不排除是混血男子，年齡約30至35歲，身高1.8米，黑髮、相信現時身穿短袖黑色T裇、深色短褲及鞋。（警方提供）

翻查資料，蔡不時在網上發表有關「微波洗腦」言論，聲稱自2015年起被人跟蹤，三年來摧毀其家庭、工作、朋友等，所以從南非逃到香港。兇案發生後，一名外國「同道中人」在網上講述事件，並聲稱蔡是受稱為「V2K」的微波技術控制。

的士司機遇襲身亡的地點擺上祭品。（馮國良攝）

兇徒手法兇殘，是極度危險人物，並相信是西區居民，昨晚警方如臨大敵，戴備頭盔及手持圓盾在西區搜索，今天未見大批軍裝在街上巡邏，據了解，警方已在多個主要通道，及目標地點，加派便衣探員巡邏搜索。

事發於昨（12日）凌晨4時許，48歲韋劍雄駕駛的士駛至東邊街近皇后大道西時，疑與乘客爭執，被人以硬物或利器襲擊，導致他頸部嚴重受傷，大量出血陷入昏迷，送院搶救無效。警方指疑兇為一名年約30多歲白皮膚混血兒，警方將案件列作謀殺案，講解案情時形容「兇徒相當暴力」，呼籲市民如見到兇徒蹤跡，應留在安全地方，並在可行情況下與警方聯絡。