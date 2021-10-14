西環的士兇案｜疑犯上車一分鐘即逃走　棄刀變裝同日坐船入南丫島

驚動全港的西環東邊街的士司機謀殺案，經約40小時的大搜捕，警方最終在熱心市民提供資料下，在南丫島一間士多外拘捕涉案疑犯。該名31歲混血兒男疑犯，由水警輪押返西灣河水警總部，再由警方重案組私家車押返警署扣查。



港島總區重案組第一隊刑事總督察謝子坤表示，案發於12日（周二）凌晨4時50分，當時有市民發現男死者在東邊街近皇后大道西大叫救命，其後他離開的士，不支倒地，送往瑪麗醫院搶救，阻至上午6時17分不治。警方於13日晚上8時36分，於南丫島榕樹灣一間士多外，拘捕該名31歲混血男子。

港島總區重案組第一隊刑事總督察謝子坤講述案情。(張家豪攝)

謝透露，死者的右後頸有一條長7厘米、深2厘米的傷痕，經法醫檢查後相信由利器造成。警方多個單位在事發後派員調查，包括車CAM、附近酒店及店舖的閉路電視等，得知疑犯事發前，在東邊街附近一間酒店步出，隨即登上涉事的士，僅約1分鐘後離開的士，向德輔道西方向逃去。警員隨後在附近一大廈天台，起獲一個袋，內有一把菜刀及一些衣物。相信疑兇在區內換衫變裝，再於同日登船前往南丫島逃避追捕。

他續指，經深入調查及資料分析後，警方得悉疑犯懷疑匿藏在南丫島，重案組探員遂於昨日（13日）前往南丫島進行搜捕行動。及至晚上，警方接獲熱心市民報案，指發現目標人物在該士多外，水警及軍裝人員隨即前往進行拘捕。疑犯被捕時身上沒有武器、沒有反抗，亦沒有表面傷痕。而探員隨後在士多附近草叢位置發現一個袋，內有一把刀鋒長9厘米的摺刀及一件防刺背心，暫未知是否與案有關。此外，亦在疑犯附近發現酒精類飲品。

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至於疑犯與死者關係，謝指出兩人並不相識，正調查觸發兇案的原因。警方相信疑犯獨自犯案，但亦正調查背後有無人教唆或協助疑犯匿藏；被問及疑犯有否精神病，謝直言沒有相關醫療記錄，但不排除其自身精神問題，故亦是調查方向之一。此外，有指疑犯在香港有親友，謝表示會接觸，但未能透露更多詳情。

他坦言，的士車CAM並未實質記錄到事發經過及原因，仍未知該1分鐘內發生何事。但警方在分析資料時，得悉事發時有途人及其他車輛經過，故呼籲如有目擊者或其他車CAM錄得事發經過，請聯絡警方。