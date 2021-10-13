西環的士兇案｜疑兇南丫島落網片段曝光　頭戴頭套逾10警押走

昨日（12日）凌晨西環東邊街48歲的士司機韋劍雄，遭菜刀割頸慘死血案，男疑兇潛逃一日後今日晚上終於南丫島落網。《香港01》獲得疑兇於南丫島落網的片段，拍得身穿紅衣疑犯頭戴頭套、雙手反扣，由超過10名警員押走。



擄了解，警方對兇殺案高度重視，動員不同單位進行全方位調查及搜證，透過蒐集及分析情報，今日調派刑偵人員到南丫島進行調查及搜捕行動，期間有市民報稱在島上發現一名男子外貌與疑犯相似，警方隨即加派軍裝人員在島上進行搜捕，並成功在碼頭附近截獲疑犯，將其押回警署。

事發於昨日（12日）凌晨4時許，48歲的士司機韋劍雄接載一名外籍男乘客至東邊街近皇后大道西時，兩人疑發生爭執，韋頸部中刀大量出血陷入昏迷，送院搶救後不治。警方將案件列作謀殺，昨日追緝一名年約30多歲白皮膚混血男疑兇，並公開疑兇照片，警方交代案情時形容「兇徒相當暴力」，呼籲市民如發現兇徒蹤影，應留在安全地方，並在可行情況下與警方聯絡。多名警員昨晚戴備頭盔及手持圓盾，在西環一帶加強巡邏，氣氛緊張。

據了解，被警方追緝的男疑兇名為蔡南生，洋名Matthew，在求職網站自我介紹為「軟件工程師（Software Developer）」。據知他於2019年疑曾在網上聲言效法美國槍擊案，警方登門拘人及在其睡房櫃發現兩把用報紙包裹的刀。蔡當時被控一項管有攻擊性武器罪，惟及後控方因無法證明有意圖將該菜刀作非法用途而撤控。案件提堂期間，蔡的同住叔叔曾提及疑犯患精神分裂，被告一度被還柙小欖精神病治療中心，後來報告指出被告並無精神病。